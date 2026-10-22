Nueva York ya cuenta con cámaras para detectar a quienes se pasan la luz roja en 600 intersecciones de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte municipal (NYC DOT), Mike Flynn, anunciaron este 21 de octubre que concluyó la ampliación del programa, antes limitado a 150 cruces. Para quienes manejan al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o hacen compras en el supermercado del barrio, la medida tiene una consecuencia concreta: una infracción puede quedar registrada sin un agente presente y generar una multa enviada al propietario del vehículo.

Con esta cobertura, la ciudad alcanzó el máximo autorizado por la legislación estatal vigente. Eso no significa que todos los semáforos estén vigilados ni que se hayan colocado exactamente 600 equipos: el número anunciado corresponde a las ubicaciones incluidas en el sistema.

Según las autoridades, el objetivo es desalentar una conducta involucrada en el 22% de los choques mortales ocurridos en intersecciones entre 2023 y 2025. La iniciativa integra Vision Zero y acompaña el rediseño de calles para proteger a peatones, ciclistas, conductores y pasajeros.

El alcalde de Nueva York hizo oficial el anuncio el 21 de octubre (Foto: NYC)

¿QUÉ DETECTAN LAS CÁMARAS DE SEMÁFORO EN ROJO EN NUEVA YORK?

Los dispositivos registran a los vehículos que ingresan a una intersección cuando la señal ya está en rojo. Las imágenes permiten determinar si corresponde emitir un aviso de infracción, conocido en inglés como Notice of Liability o NOL.

Que un auto aparezca dentro del cruce mientras el semáforo está rojo no basta para aplicar una sanción. De acuerdo con el NYC DOT, esta no corresponde si alguna parte del vehículo ingresó antes del cambio de luz. Además, personal capacitado revisa las fotografías para comprobar que exista evidencia suficiente.

Estos son los principales aspectos del programa:

Conducta detectada: atravesar una intersección con el semáforo en rojo.

Cobertura actual: 600 cruces distribuidos entre los cinco distritos.

Alcance anterior: 150 ubicaciones.

Criterios de instalación: antecedentes de choques laterales y lesiones vinculadas al incumplimiento de la señal.

Organismo responsable: el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.

Propósito: desalentar maniobras peligrosas y prevenir colisiones graves.

¿CUÁNTO CUESTA LA MULTA Y QUIÉN DEBE PAGARLA?

La multa por una infracción captada mediante este sistema es de US$50. El aviso se envía por correo al propietario registrado, generalmente dentro de los 30 días siguientes, aunque otra persona estuviera al volante. La sanción no añade puntos a la licencia de conducir.

Pregunta Información de NYC311 ¿Cuánto cuesta la multa? US$50 por infracción. ¿Quién recibe el aviso? El propietario registrado del vehículo. ¿Qué ocurre si otra persona estaba manejando? La responsabilidad recae en el dueño del auto. ¿Se añaden puntos a la licencia? No. ¿Cuándo suele llegar la notificación? Generalmente, dentro de los 30 días posteriores a la infracción. ¿Se puede consultar la evidencia? Sí. El aviso incluye instrucciones para revisar las imágenes y el video disponibles. ¿Es posible disputar la sanción? Sí. La notificación explica cómo pagar, impugnar o solicitar una audiencia.

Hay una distinción importante: una multa emitida a partir de fotografías no recibe el mismo tratamiento que otra impuesta por un agente del NYPD por pasarse la luz roja. Esta última se considera una infracción de tránsito en movimiento y sigue su propio procedimiento.

LAS CIFRAS DETRÁS DE LA EXPANSIÓN A 600 INTERSECCIONES

El NYC DOT sostiene que la fiscalización automatizada ha contribuido a modificar el comportamiento al volante. En el anuncio, la agencia informó una reducción superior al 80% en las infracciones por pasar en rojo donde funcionan estos equipos, además de descensos en las lesiones causadas por colisiones laterales y por alcance.

Indicador Resultado informado por la ciudad Choques mortales en intersecciones que involucraron un vehículo que pasó en rojo, entre 2023 y 2025 22% Reducción de infracciones por ignorar la luz roja en ubicaciones con cámaras Más del 80% Disminución de lesiones por colisiones por alcance desde la instalación Cerca del 60% Descenso de lesiones por choques laterales o en T desde la instalación 70% Vehículos detectados que recibieron como máximo una o dos infracciones durante 2025 95% Autos registrados con cinco infracciones o más en 2025 Menos del 0,7% Infracciones correspondientes a vehículos matriculados fuera de NYC Aproximadamente el 39%

Fuente de las cifras: comunicado de la Alcaldía del 21 de octubre de 2026, con información del NYC DOT.

Estos resultados corresponden al funcionamiento del programa existente; no constituyen una evaluación de las 600 ubicaciones cuya cobertura acaba de completarse. También conviene distinguir entre accidentes y personas lesionadas: las disminuciones cercanas al 60% y del 70% describen este último indicador, no el total de siniestros.

Otro dato amplía el alcance de la medida: aproximadamente el 39% de las infracciones corresponde a vehículos matriculados fuera de Nueva York. Por lo tanto, la vigilancia también afecta a quienes ingresan desde otras localidades para trabajar, hacer trámites o visitar familiares.

Son 600 intersecciones las que ahora cuentan con cámaras de semáforo en rojo (Foto: NYC DOT)

¿CÓMO SE ELIGIERON LOS CRUCES VIGILADOS?

El NYC DOT considera, entre otros factores, el historial de choques en T y las lesiones relacionadas con conductores que ignoran el semáforo. Ese tipo de colisión ocurre cuando un vehículo golpea el costado de otro, uno de los riesgos que busca reducir la iniciativa.

La ampliación no se presenta como una solución aislada. Flynn explicó que las cámaras acompañan el rediseño de calles y otras intervenciones de seguridad vial. También advirtió sobre el aumento de esta conducta peligrosa desde la pandemia.

En Queens, la asambleísta Jessica González-Rojas relacionó el despliegue con la necesidad de invertir en comunidades históricamente rezagadas en esta materia. Su colega Diana Moreno destacó las preocupaciones que familias de Astoria han llevado a su oficina acerca de los riesgos al desplazarse por el vecindario.

¿PODRÁ NUEVA YORK INSTALAR MÁS CÁMARAS?

La ciudad alcanzó el límite de 600 intersecciones autorizado por la legislación vigente. Para extender esa cobertura, necesitará una nueva aprobación de Albany, sede del gobierno estatal.

Las organizaciones de seguridad vial ya reclaman ese paso. Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, señaló que todavía quedan más de 10.000 cruces semaforizados sin este tipo de vigilancia y planteó ampliar el alcance durante la sesión legislativa de 2027. Se trata de una petición, no de una medida aprobada.

Por ahora, quienes reciben una notificación pueden revisar la evidencia y seguir las instrucciones para pagar o disputar la sanción. El aviso se dirige al propietario registrado, incluso cuando otra persona conducía.