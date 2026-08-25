El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes la creación de un nuevo equipo de 24 trabajadores especializados que recorrerá los parques de la ciudad para reparar y renovar áreas recreativas. La iniciativa, llamada “Renew Crew”, estará integrada por plomeros, pintores y otros trabajadores capacitados que realizarán intervenciones rápidas en distintos espacios públicos.

El programa contempla hasta 30 proyectos cada año, con trabajos que durarán alrededor de tres semanas por lugar entre abril y octubre. Para ponerlo en marcha, la ciudad destinó $2.3 millones en el presupuesto de este año, según funcionarios del Ayuntamiento.

Un equipo para reparar parques de toda la ciudad

Durante una conferencia de prensa en Queens, Mamdani explicó el objetivo de la iniciativa. “Este es un equipo dedicado a transformar los parques infantiles, las canchas deportivas y los centros recreativos en los parques de los cinco distritos”, afirmó el alcalde.

La primera intervención comenzó en Dry Harbor Playground, en Forest Park, donde el equipo se encargará de renovar las canchas de baloncesto, estructuras de juegos con temática náutica y otros elementos del parque. La idea es concentrar a trabajadores especializados para solucionar problemas que muchas veces requieren reparaciones pequeñas, pero que pueden tardar meses en ser atendidos.

Mamdani puso algunos ejemplos de los desperfectos que la nueva cuadrilla deberá solucionar.

“El aro de baloncesto que apenas se mantiene en pie, la fuente de agua que no funciona desde la primavera o la valla que parece estar a punto de rendirse por completo”, dijo. “Si está roto, este equipo lo arreglará”.

La “Renew Crew” tendrá $2.3 millones este año y podrá realizar hasta 30 proyectos entre abril y octubre. Las labores incluirán reparaciones de canchas, fuentes, bancos, juegos infantiles y otras instalaciones deterioradas. (Foto referencial: EFE/ Sarah Yáñez-richards) / Sarah Yáñez-Richards

Más de 5,000 quejas sobre áreas recreativas

La iniciativa llega después de que los residentes presentaran más de 5,000 quejas a través del sistema 311 durante el último año por problemas en áreas recreativas, según cifras mencionadas por Mamdani.

Entre las reparaciones previstas están la recuperación de canchas de herradura y bochas, el arreglo de bancos deteriorados y la renovación de otras instalaciones que forman parte de los parques. El equipo también realizará labores de jardinería, como colocar mantillo, podar árboles y mejorar las áreas verdes alrededor del memorial del 11 de septiembre.

La administración municipal también habilitó un sistema en línea para que los neoyorquinos puedan seguir el avance de los trabajos de la “Renew Crew”.

El programa busca que las reparaciones sean más rápidas y visibles en los cinco distritos, en lugar de depender únicamente de proyectos de renovación de mayor escala.

Un niño pidió la reapertura de un parque

Durante el anuncio también estuvo presente Maxime, un niño de 8 años que había pedido públicamente la reapertura del parque McKinley Park, en Brooklyn, que permaneció cerrado durante dos años. El menor contó que incluso grabó un video dirigido al alcalde para solicitar que el espacio volviera a estar disponible.

“Pero, ¿adivinen qué? Unas semanas después, el parque finalmente abrió. Así que gracias, alcalde Mamdani y NYC Parks por escucharme”, dijo Maxime.

El niño explicó por qué considera importantes estos espacios para los más pequeños: “Me apasiona mucho que los parques estén abiertos porque los niños necesitan un ambiente seguro y divertido para jugar”.