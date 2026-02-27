Este jueves 27 de febrero de 2026, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde le presentó un proyecto para la construcción de nuevas viviendas en su jurisdicción, una de sus principales propuestas de campaña. ¿En qué consiste la iniciativa y cómo beneficiaría a los migrantes que viven en La Gran Manzana? Te lo contamos en esta nota. Antes te comentamos que esta fue la segunda reunión que tuvieron ambas autoridades, ya que su primer encuentro fue en noviembre pasado tras la elección del demócrata en el cargo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llevó a Trump mega proyecto de vivienda (Foto referencial: Charly Triballeau / AFP)

MAMADANI PRESENTÓ PROYECTO DE VIVIENDA A TRUMP

Mamdani dio a conocer, en sus redes sociales, sobre la reunión que sostuvo con el mandatario republicano, a quien le presentó su propuesta de vivienda en NYC. “Tuve una reunión productiva con el presidente Trump esta tarde. Espero construir más viviendas en la Ciudad de Nueva York”, escribió en X.

La publicación estaba acompañada de una foto de él con Trump en el Despacho Oval, en el que el jefe de Estado sostenía dos ejemplares de New York Daily News: uno era de 1975 con la portada del presidente Gerald Ford y el titular “Ford a la ciudad: ¡Muérete!”, el otro es un ejemplar ficticio de Donald Trump también en la portada con el titular: “Trump a la ciudad: ¡Construyamos!”.

El secretario de prensa de Mamdani, Joe Calvello, confirmó que la alcaldía creó las portadas simuladas para presentárselas al mandatario republicano en la reunión. Cabe mencionar que la portada de hace más de medio siglo hace alusión al presidente Ford (1974-1977), quien bloqueó todo intento de aprobar un rescate financiero federal cuando la ciudad atravesaba una profunda crisis fiscal.

I had a productive meeting with President Trump this afternoon.



I’m looking forward to building more housing in New York City. pic.twitter.com/XnPbt0KXYU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 26, 2026

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO DE VIVIENDA DE MAMADANI?

Según Calvello, en el encuentro se habría discutido un plan para la construcción de 12,000 nuevas viviendas en la Ciudad de Nueva York. A pesar de que no reveló mayores detalles, indicó que Trump “se mostró muy entusiasmado con la idea”.

“La última vez que el presidente y el alcalde se reunieron, el presidente le pidió que regresara con grandes ideas para construir grandes proyectos juntos en la Ciudad de Nueva York. Así que el alcalde aceptó la oferta y regresó hoy a Washington D. C. con una presentación sobre un posible proyecto en la NYC que podría representar una de las mayores inversiones federales en vivienda de los últimos 50 años”, declaró.

¿CÓMO FAVORECERÁ ESTE PROYECTO A LOS MIGRANTES DE NYC?

El proyecto de Mamdani favorecería a los migrantes porque aumenta la oferta de vivienda estable y más barata, y porque está pensado para conectar esos hogares con la gente que hoy depende de albergues o vive hacinada.

Su agenda de “housing by and for New York” prioriza unidades 100% asequibles y rentas reguladas para hogares de bajos ingresos, incluyendo familias que hoy están en el sistema de albergues, donde hay muchos migrantes y solicitantes de asilo.

El plan de la ciudad es ir cerrando los refugios de emergencia para migrantes que no cumplen estándares y trasladar a esas personas a albergues formales y, en la medida de lo posible, a vivienda permanente.

