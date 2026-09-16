El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes 15 de septiembre de 2026 Vision Zero Reimagined, una hoja de ruta de 10 años con más de 100 compromisos para reducir las muertes y lesiones graves en el tránsito de los cinco distritos. El anuncio importa tanto al conductor que cruza Queens o el Bronx para ir al trabajo como a la familia que camina a la escuela, al repartidor que se mueve en bicicleta eléctrica, al usuario que conecta con el subway o el bus y al peatón que atraviesa una avenida concurrida en Brooklyn o Manhattan. La propuesta no se limita a sumar señales: contempla zonas peatonales, límites de velocidad más bajos, rediseños de intersecciones, medidas contra placas fraudulentas y nuevas herramientas para los conductores reincidentes que acumulan infracciones por exceso de velocidad.

La ciudad plantea que la siguiente etapa de Vision Zero debe concentrarse en las calles de mayor riesgo y en los comportamientos más peligrosos. Para muchos neoyorquinos hispanos, que se desplazan entre el trabajo, la escuela, el supermercado, las estaciones de tren y las citas médicas en barrios como Corona, Jackson Heights, Washington Heights, Sunset Park, Bushwick o el sur del Bronx, los cambios podrían sentirse de manera directa en el uso cotidiano de las vías. El plan también pone el foco en los choferes con antecedentes reiterados, la seguridad de quienes van a pie, la micromovilidad y la reducción de riesgos asociados con vehículos de gran tamaño.

El alcalde Zohran Mamdani dio una conferencia de prensa el martes 15 de septiembre para dar detalles de este nuevo plan (Foto: AFP)

¿QUÉ ES VISION ZERO REIMAGINED?

Vision Zero Reimagined es el nuevo programa de acción de Nueva York para los próximos 10 años. Reúne a 19 agencias, oficinas de la Alcaldía y entidades asociadas para avanzar medidas de infraestructura, fiscalización, educación, datos, tecnología y cambios legales destinados a prevenir muertes y lesiones graves por siniestros viales.

La administración de Mamdani sostiene que esta iniciativa se apoya en los avances obtenidos desde el lanzamiento de Vision Zero en 2014. De acuerdo con cifras oficiales, las muertes de tránsito bajaron 30% frente al período previo al inicio de la estrategia. El promedio anual pasó de aproximadamente 287 fallecimientos entre 2004 y 2013 a 241 entre 2014 y 2025, una disminución de 16%.

Sin embargo, la Alcaldía considera que persisten problemas importantes: un grupo reducido de automovilistas peligrosos, corredores con alta incidencia de choques, cruces complejos, vehículos sin identificación clara y el crecimiento de bicicletas eléctricas, scooters y mopeds sin reglas uniformes.

“No deberíamos tener que esperar a que otra familia pierda a un ser querido antes de hacer más segura una calle”, afirmó Mamdani al presentar la iniciativa.

Millones de ciudadanos de Nueva York se movilizan en auto (Foto: AP) / Seth Wenig

PRINCIPALES MEDIDAS DEL PLAN

Medida Qué plantea la ciudad Super Speeders Lanzar el primer programa de NYC dirigido a conductores que acumulen infracciones graves y repetidas por exceso de velocidad. Dispositivos ISA Exigir sistemas de asistencia inteligente de velocidad a ciertos infractores reincidentes. Sammy’s Law Ampliar el uso de límites de velocidad de 20 mph en vecindarios y zonas específicas. 1,000 intersecciones al año Aplicar tratamientos de seguridad, incluido el hardened daylighting u otras intervenciones más efectivas. Corredores prioritarios Completar rediseños de seguridad en los corredores Vision Zero Priority Corridors que aún no han sido intervenidos. Zonas peatonales Crear los primeros distritos exclusivamente peatonales y de prioridad peatonal de NYC. Placas fraudulentas Reforzar las acciones contra las llamadas ghost plates y otras formas de ocultar la identidad de un vehículo. Vehículos grandes Promover medidas para reducir los riesgos vinculados con vehículos excesivamente grandes y pesados. Micromovilidad Establecer reglas más claras para bicicletas eléctricas, scooters, mopeds y otros dispositivos de dos ruedas. Flota municipal Ampliar el uso de cámaras, frenado automático, alertas, telemática e ISA en vehículos de la ciudad.

La administración municipal se comprometió a ejecutar al menos 1,000 mejoras de seguridad en cruces cada año. Entre ellas figuran el hardened daylighting, ajustes en los semáforos, ampliaciones de aceras, nuevos pasos peatonales y otros tratamientos diseñados para reducir puntos ciegos y conflictos entre quienes manejan, cruzan o circulan en bicicleta.

¿QUÉ CAMBIARÁ PARA CONDUCTORES?

Una de las propuestas más relevantes es el programa Super Speeders, pensado para personas con un historial reiterado de infracciones vinculadas con la velocidad.

La ciudad prevé aplicar la legislación estatal que permite exigir temporalmente tecnología ISA —Intelligent Speed Assistance— en automóviles de ciertos infractores. Este sistema puede limitar la aceleración cuando el vehículo supera el límite permitido en la vía.

El criterio central alcanzaría a conductores que cumplan alguna de estas condiciones:

Acumular 16 o más infracciones captadas por cámaras de velocidad en un período de un año.

Tener 11 o más puntos en la licencia dentro de un período de 18 meses.

La Alcaldía afirma que los vehículos con más de 16 multas por velocidad en un año tienen el doble de probabilidades de verse involucrados en un choque que cause lesiones graves o la muerte. El propósito es dejar de tratar estas faltas como hechos aislados y responder ante patrones repetidos de conducción riesgosa.

También se reforzarán las acciones contra las ghost plates, el nombre que reciben las placas tapadas, manipuladas, falsas o ilegibles. Estas prácticas pueden impedir que las cámaras identifiquen al vehículo, dificultar la aplicación de peajes y obstaculizar las investigaciones tras una colisión.

MÁS ZONAS DE 20 MPH

Otra medida que puede modificar la conducción en varios vecindarios es la ampliación de Sammy’s Law.

La norma estatal concedió a Nueva York más facultades para bajar los límites en sectores específicos. Vision Zero Reimagined propone utilizar esa autoridad para establecer más zonas de 20 mph, acompañadas de obras y señalización dirigidas a calmar el tráfico.

Esto no implica que toda la ciudad adopte de inmediato una velocidad máxima uniforme. La estrategia apunta a áreas donde las autoridades detecten mayor peligro, especialmente cerca de escuelas, zonas comerciales, parques, paradas de bus y calles con movimiento constante de peatones.

Para un automovilista, los cambios podrían incluir:

Nuevos límites de 20 mph en vías locales.

Señalización actualizada en áreas residenciales.

Mayor fiscalización mediante cámaras.

Intervenciones físicas para desincentivar maniobras rápidas.

Ajustes en rutas habituales hacia estaciones, comercios y centros educativos.

En comunidades donde muchas familias salen caminando para llevar a los niños a clase, tomar el tren o hacer compras, una reducción de velocidad puede cambiar de forma concreta la seguridad del trayecto. La propuesta contempla intervenciones en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

Nueva York es una de las ciudades más congestionadas de Estados Unidos (Foto: AFP)

MÁS ESPACIO PARA PEATONES

El proyecto incluye la creación de los primeros distritos exclusivamente peatonales y de prioridad peatonal de Nueva York. También plantea ampliar plazas, calles sin automóviles, corredores de tráfico calmado y espacios públicos donde caminar tenga preferencia.

La aplicación dependerá de proyectos específicos que deberán anunciarse más adelante. Aun así, el plan podría derivar en nuevas restricciones vehiculares, cambios de sentido, reducción de estacionamientos o una reorganización del espacio disponible en determinadas calles.

Para zonas con mucha actividad comercial y residencial, esta transformación podría sentirse en las rutas utilizadas para visitar restaurantes, bodegas, mercados, parques, escuelas, iglesias, lavanderías, bibliotecas y estaciones del metro. En vecindarios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Sunset Park, Bushwick o el sur del Bronx, donde la vida comunitaria transcurre en las veredas y negocios de cercanía, la meta será bajar los conflictos entre automóviles, ciclistas, peatones, adultos mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa incorpora un enfoque de accesibilidad. La ciudad reconoce que las personas con discapacidad enfrentan riesgos particulares al desplazarse por cruces peligrosos, aceras bloqueadas o calles donde los vehículos circulan a alta velocidad.

CAMBIOS EN INTERSECCIONES PELIGROSAS

La administración de Mamdani prometió realizar como mínimo 1,000 intervenciones de seguridad en intersecciones cada año. La fórmula no será igual en todos los casos: NYC DOT podrá usar distintas herramientas según el diseño de la vía, los datos de siniestralidad y la circulación de cada zona.

Entre las medidas que pueden aparecer se encuentran:

Hardened daylighting, con elementos físicos que despejan la visual cerca de las esquinas.

Modificaciones de fases semafóricas.

Cambios en los tiempos destinados al cruce peatonal.

Señales de alto.

Extensiones de acera.

Carriles protegidos para bicicletas.

Tratamientos para reducir la velocidad antes de un giro.

El programa también prevé completar, en los próximos tres años, las obras pendientes en los Vision Zero Priority Corridors, identificados como algunos de los corredores de mayor riesgo de NYC. La lista incluye cerca de 200 avenidas y calles distribuidas en los cinco distritos.

La ciudad ha utilizado antes los Leading Pedestrian Intervals, conocidos como LPI. El sistema permite que los peatones comiencen a cruzar unos segundos antes de que los vehículos reciban luz verde, una medida que busca reducir choques durante los giros.

REGLAS PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS Y SCOOTERS

Vision Zero Reimagined incorpora un capítulo dedicado a la micromovilidad, un tema central para repartidores, usuarios de Citi Bike, pasajeros que combinan bicicleta y subway, y personas que usan scooters o mopeds.

La propuesta busca crear reglas más claras para:

Bicicletas eléctricas.

Scooters eléctricos.

Mopeds.

Otros dispositivos de dos ruedas.

Entre las acciones previstas figuran controles contra equipos ilegales o no certificados, mayores exigencias para plataformas de reparto y expansión de opciones compartidas que incluyan formación básica de seguridad.

La estrategia reconoce que estos medios pueden reducir la dependencia del automóvil y ofrecer opciones más económicas para moverse. Al mismo tiempo, plantea que su expansión debe ir acompañada de equipos aprobados, reglas entendibles y responsabilidad de las compañías que organizan entregas a domicilio.

ATENCIÓN A SUVS Y VEHÍCULOS GRANDES

La propuesta también aborda los riesgos vinculados con camionetas, SUVs y camiones de mayor peso.

Según la ciudad, los vehículos de gran tamaño pueden aumentar la gravedad de una colisión, dificultar la visibilidad en los cruces y ocupar más espacio en calles y áreas de estacionamiento. Por ello, el documento plantea impulsar estándares de seguridad que den más prioridad a quienes caminan o se desplazan en bicicleta.

Las acciones consideradas incluyen:

Promover diseños de camiones con mejor campo visual.

Impulsar estándares federales que protejan a peatones y ciclistas.

Favorecer vehículos más pequeños y adecuados para calles urbanas.

Trasladar parte del transporte de carga a bicicletas de reparto, trenes o vías acuáticas.

Establecer supervisión local ante una eventual expansión de vehículos autónomos.

La Alcaldía también menciona posibles políticas de precios y gestión de aceras para desalentar determinados vehículos de pasajeros de gran tamaño. Los detalles de esas medidas deberán definirse en etapas posteriores.

TECNOLOGÍA PARA LA FLOTA MUNICIPAL

El programa no estará dirigido únicamente a conductores privados. Nueva York incorporará su propia flota como parte de la estrategia de prevención.

El Department of Citywide Administrative Services, conocido como DCAS, ampliará herramientas de seguridad en los vehículos municipales, así como en unidades de contratistas y flotas reguladas por la ciudad.

Tecnología o medida Objetivo Intelligent Speed Assistance Ayudar a evitar que las unidades superen los límites establecidos Frenado automático de emergencia Reducir el riesgo de choques o mitigar sus consecuencias Cámaras de visión periférica Mejorar la visual alrededor del vehículo Alertas audibles para peatones Advertir la presencia o movimiento de camiones y otras unidades Sistemas de telemática Detectar patrones de manejo y mejorar la supervisión Diseños con mayor visibilidad Reducir los puntos ciegos de camiones Capacitación adicional Reforzar la conducción defensiva y la prevención de incidentes

La comisionada de DCAS, Yume Kitasei, explicó que la ciudad planea usar cámaras envolventes, alertas para peatones, asistencia inteligente de velocidad y otras herramientas para proteger a los usuarios más vulnerables del sistema vial.

TRANSPORTE PÚBLICO Y ALTERNATIVAS AL AUTO

Vision Zero Reimagined también apuesta por hacer más seguro y conveniente caminar, usar el autobús, viajar en el subway, pedalear o recurrir a servicios compartidos.

La Alcaldía sostiene que reducir la dependencia del vehículo particular puede ayudar a disminuir los riesgos en las vías. El objetivo no es solo modificar la conducta de quienes manejan, sino ampliar las alternativas de movilidad para que más residentes puedan llegar a sus destinos sin depender del auto.

La ciudad plantea:

Impulsar viajes en bus más rápidos y accesibles.

Ampliar redes protegidas para bicicletas.

Mejorar el acceso a bicicletas y scooters compartidos.

Favorecer la caminata, el transporte público, la micromovilidad y los viajes compartidos.

Para quienes viven en barrios donde el bus y el metro forman parte de cada jornada, la meta es que el recorrido sea más seguro desde la puerta de casa hasta la parada, la estación o el lugar de trabajo. Eso incluye cruces mejor diseñados, aceras accesibles y vías con menor exposición a maniobras peligrosas.

Uno de los objetivos es hacer más seguro el transporte público de Nueva York (Foto: MTA)

LAS OCHO PRIORIDADES DEL PLAN

Vision Zero Reimagined se organiza en torno a ocho objetivos estratégicos:

Retirar de las calles a los conductores peligrosos. Promover una micromovilidad segura y certificada. Favorecer los viajes a pie, en transporte público, micromovilidad y vehículos compartidos. Desalentar vehículos excesivamente grandes y prepararse para nuevas tecnologías. Ampliar y mantener diseños urbanos enfocados en la seguridad. Crear una cultura de seguridad con educación, fiscalización y responsabilidad compartida. Usar datos, tecnología y análisis para diseñar intervenciones más eficaces. Convertir a la flota municipal de Nueva York en un referente nacional de seguridad.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS CONDUCTORES DE NYC?

Por ahora, Vision Zero Reimagined debe entenderse como una hoja de ruta de 10 años y no como una regla única que entre en vigor inmediatamente para todos.

Algunas medidas ya tienen respaldo legal, como la autoridad ampliada que recibió Nueva York a través de Sammy’s Law y la legislación que permite poner en marcha el programa Super Speeders. Otras necesitarán reglamentos, decisiones administrativas, financiamiento, obras o futuras acciones legislativas en Albany.

En la práctica, un conductor podría notar durante los próximos años:

Más sectores con límites de 20 mph.

Mayor uso de cámaras y fiscalización automatizada.

Controles más estrictos sobre infractores reincidentes.

Dispositivos ISA para ciertos automovilistas con historial extremo.

Más acciones contra placas ocultas o fraudulentas.

Rediseños de cruces y corredores peligrosos.

Nuevas calles con prioridad para peatones.

Normas más claras para bicicletas eléctricas, scooters y mopeds.

El comisionado de NYC DOT, Mike Flynn, señaló que el propósito es que los niños puedan caminar a la escuela con más seguridad y que un mayor número de residentes se sienta cómodo al utilizar bicicletas u opciones de transporte sostenible.

En definitiva, Vision Zero Reimagined no plantea solamente más control sobre los automovilistas. La iniciativa busca transformar de forma gradual la convivencia entre vehículos privados, personas a pie, bicicletas, autobuses, el subway, repartidores y el espacio público en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.