La ciudad de Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial generativa entre los estudiantes de sus escuelas públicas, en una medida impulsada por el alcalde Zohran Mamdani para limitar el uso de tecnología en las aulas. La nueva política alcanzará a casi 600.000 alumnos, cerca de dos tercios de la matrícula total del distrito escolar. Pero, ¿qué grados estarán afectados por la medidas y hasta cuándo estará vigente la prohibición?

¿Qué grados tendrán prohibido usar inteligencia artificial en Nueva York?

La restricción abarcará a los estudiantes desde el programa preescolar para niños de 2 años hasta octavo grado. Esto significa que la prohibición comprenderá varios niveles de educación inicial, primaria y secundaria.

Como parte de la implementación, el Departamento de Educación de la ciudad eliminará o desactivará las funciones de inteligencia artificial de más de 38 programas educativos previamente autorizados que no cumplan con los nuevos estándares de seguridad y supervisión.

Aspecto Detalle Alumnos afectados Casi 600.000 estudiantes Desde qué nivel Preescolar para niños de 2 años Hasta qué grado Octavo grado Duración de la prohibición Un año Programas afectados Más de 38 herramientas autorizadas ChatGPT y Claude Bloqueados para todos los grados Bachillerato Acceso limitado a determinadas herramientas de IA Maestros Podrán usar IA para planificación y tareas operativas Excepciones Estudiantes con discapacidades y quienes aprenden inglés

¿Hasta cuándo durará la prohibición de IA en las escuelas de Nueva York?

La moratoria tendrá una duración de un año. Durante ese periodo, una nueva Coalición de Tecnología en las Escuelas analizará los efectos de las restricciones y elaborará recomendaciones para definir cómo debería manejarse la inteligencia artificial en los siguientes años escolares.

La coalición estará integrada por educadores, padres, estudiantes y otras personas vinculadas con la comunidad educativa de Nueva York.

La administración de Mamdani considera que este periodo permitirá estudiar los efectos del uso de estas herramientas y establecer estándares más claros de seguridad y supervisión.

Zohran Mamdani impone límites a la IA en las escuelas públicas de Nueva York. | Crédito: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Los estudiantes de secundaria podrán utilizar inteligencia artificial?

La prohibición no será igual para todos los niveles. Los estudiantes de bachillerato tendrán acceso a una lista limitada de herramientas de inteligencia artificial autorizadas por el distrito.

Además, recibirán cursos enfocados en el “pensamiento crítico sobre la IA”, con el objetivo de que puedan comprender mejor las capacidades, limitaciones y riesgos asociados con estas tecnologías.

Sin embargo, los servicios más populares, incluidos ChatGPT y Claude, permanecerán bloqueados para estudiantes de todos los grados.

¿Los profesores podrán utilizar inteligencia artificial?

Sí. La nueva política no prohíbe completamente el uso de inteligencia artificial entre los docentes.

Los profesores podrán utilizar estas herramientas para planificar clases y realizar otras tareas operativas. No obstante, no podrán emplearlas para calificar o evaluar a los estudiantes.

La medida busca establecer una diferencia entre el uso de la IA como herramienta de apoyo para los educadores y su utilización directamente por parte de los alumnos en procesos relacionados con su aprendizaje y evaluación.

¿Por qué Nueva York decidió restringir la inteligencia artificial en las escuelas?

La administración de Mamdani sostiene que las restricciones buscan proteger el desarrollo del pensamiento crítico y las relaciones entre alumnos y profesores.

La decisión se produce en medio de un debate nacional sobre el impacto de la tecnología en la educación. Diversos distritos escolares han comenzado a establecer límites al tiempo frente a pantallas y al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial debido a preocupaciones relacionadas con el aprendizaje, el desarrollo de los estudiantes y su seguridad.

La oficina del alcalde calificó la nueva política como una de las restricciones más amplias del país al uso de inteligencia artificial en las escuelas.

¿Qué pasó antes con ChatGPT en las escuelas de Nueva York?

Nueva York ya había intentado restringir el uso de ChatGPT. En 2023, el Departamento de Educación de la ciudad prohibió el acceso a la herramienta en dispositivos y redes escolares.

Sin embargo, las autoridades dieron marcha atrás a esa decisión meses después. La nueva política representa un nuevo intento de establecer límites al uso de la inteligencia artificial dentro del sistema educativo.

Esta vez, la ciudad plantea una estrategia más amplia que no se limita a un solo chatbot, sino que contempla la revisión y desactivación de funciones de IA presentes en múltiples programas educativos.

¿Cómo se aplicará la medida fuera de las escuelas?

Uno de los principales desafíos será controlar el uso de inteligencia artificial fuera de las instalaciones escolares.

Kamar Samuels, secretario de Educación de Nueva York, reconoció que el distrito no puede impedir que los estudiantes utilicen herramientas de IA en sus hogares, por ejemplo, para realizar sus tareas.

Por ello, la administración también pidió a los padres que ayuden a supervisar el uso de la tecnología en casa. Samuels señaló que la política permitirá ampliar el conocimiento de las autoridades y de los docentes sobre cómo enfrentar el uso externo de estas herramientas.

¿Habrá excepciones a las nuevas restricciones tecnológicas?

La política contempla excepciones relacionadas con las necesidades particulares de algunos estudiantes. Entre ellas se encuentran los alumnos con discapacidades y quienes están aprendiendo inglés.

Además de las restricciones a la inteligencia artificial, el distrito limitará el tiempo individual frente a pantallas de los estudiantes de acuerdo con su grado escolar.

Zohran Mamdani apuesta por limitar la IA en las aulas durante un año. | Crédito: AFP

¿Qué opinan los maestros sobre la prohibición de IA?

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros de Nueva York, respaldó los límites al tiempo frente a pantallas y las excepciones destinadas a estudiantes con necesidades especiales.

Sin embargo, también expresó dudas sobre la forma en que el Departamento de Educación determinará qué herramientas cumplen los estándares de seguridad y cuáles podrán utilizarse en las escuelas.

Según Mulgrew, podría existir falta de claridad para escuelas y docentes respecto a qué productos tecnológicos estarán aprobados y cuáles quedarán excluidos.

¿Qué dijo Zohran Mamdani sobre el uso de IA en la educación?

Mamdani defendió la decisión y cuestionó la idea de que la inteligencia artificial deba incorporarse necesariamente desde las primeras etapas de la educación.

Durante la presentación de la política, el alcalde sostuvo que la industria tecnológica presenta la IA en la educación temprana como algo inevitable y necesario, una postura que su administración no comparte.

La ciudad iniciará ahora un periodo de evaluación de un año durante el cual buscará determinar cómo debe regularse la inteligencia artificial en las escuelas públicas y qué papel deberían tener estas herramientas en la educación de los estudiantes.