Conseguir un empleo durante el verano puede marcar un antes y un después para miles de jóvenes en Nueva York: no solo representa un ingreso económico puntual, sino también la posibilidad de desarrollar habilidades reales, establecer contactos profesionales y mejorar el currículum en barrios donde esas oportunidades suelen ser escasas. Para muchas familias latinas de Queens, el Bronx y Washington Heights, el Summer Youth Employment Program (SYEP) es una vía clave para que adolescentes y adultos jóvenes obtengan experiencia laboral formal, ahorro para la universidad o incluso dinero para ayudar en casa durante los meses estivales. Este año el alcalde Zohran Kwame Mamdani dio el inicio oficial a la edición 2026 del programa, que ofrecerá 100.000 empleos remunerados y experiencias laborales distribuidas en los cinco distritos. La iniciativa, impulsada por el New York City Department of Youth and Community Development (DYCD), presta especial atención a quienes enfrentan barreras para acceder al empleo, desde residentes de viviendas públicas hasta jóvenes que han pasado por el sistema de justicia o el foster care.

¿QUÉ ES EL SUMMER YOUTH EMPLOYMENT PROGRAM (SYEP)?

El Summer Youth Employment Program (SYEP) es considerado el programa de empleo juvenil más grande de Estados Unidos y este año celebra su 63.º aniversario. Diseñado para conectar a jóvenes con empleadores de la ciudad, el SYEP ofrece experiencia laboral durante seis semanas (julio-agosto) y combina trabajo remunerado con formación en habilidades blandas, educación financiera y orientación profesional. Las plazas se reparten entre organizaciones comunitarias, pequeñas empresas, hospitales, instituciones culturales (bibliotecas, museos), agencias municipales y organizaciones sin fines de lucro de Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx y Staten Island.

El alcalde de Nueva York comunicó el inicio del programa en este 2026 (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Aunque el SYEP está abierto a jóvenes neoyorquinos en general, hay prioridad para quienes enfrentan mayores obstáculos para conseguir empleo de verano. Los grupos priorizados incluyen:

Jóvenes en situación de calle.

Residentes de viviendas de NYCHA.

Personas con discapacidad.

Jóvenes que estuvieron o están involucrados con el sistema de justicia.

Adolescentes y jóvenes en hogares de acogida (foster care).

Personas consideradas con alto riesgo de sufrir violencia armada.

El objetivo es garantizar que jóvenes de entornos vulnerables tengan acceso a una oportunidad laboral remunerada que, de otro modo, sería difícil de conseguir.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?

Además del salario, el SYEP ofrece beneficios orientados al crecimiento personal y profesional:

Beneficio Descripción Empleo remunerado Los participantes reciben un pago por su trabajo durante seis semanas. Experiencia profesional Trabajan en miles de centros laborales reales distribuidos por toda la ciudad. Desarrollo de habilidades Aprenden competencias laborales que pueden utilizar en futuros empleos. Educación financiera Reciben formación sobre manejo del dinero y planificación financiera. Contacto con empleadores Tienen la oportunidad de relacionarse con empresas, mentores y organizaciones. Orientación profesional Descubren posibles carreras e intereses laborales.

Según explicó el alcalde Zohran Mamdani, un empleo de verano representa mucho más que ganar dinero.

“Para muchos jóvenes neoyorquinos, un trabajo de verano es mucho más que una forma de ocupar el tiempo; es un paso hacia su futuro. Esperamos que este verano no solo aprendan nuevas habilidades en el trabajo, sino también descubran cosas nuevas sobre ellos mismos”, señaló el alcalde durante el lanzamiento del programa.

Miles de jóvenes podrán acceder a los puestos de trabajo durante el verano (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

UN PROGRAMA QUE VA MÁS ALLÁ DEL EMPLEO

Las autoridades municipales destacan que los beneficios del SYEP no terminan cuando concluye el verano. Diversas investigaciones citadas por la ciudad muestran resultados positivos entre quienes participaron en ediciones anteriores. Entre los principales hallazgos se encuentran:

Mejor asistencia escolar.

Menor probabilidad de ser arrestados.

Reducción de las tasas de encarcelamiento.

Mayor acceso a oportunidades laborales futuras.

Desarrollo de nuevas habilidades personales y profesionales.

Entornos seguros para adolescentes y jóvenes durante el verano.

Incluso, un estudio de 2021 concluyó que participar en el programa redujo en 17% la probabilidad de arresto y en 23% la posibilidad de ser arrestado por delitos graves. Asimismo, los participantes fueron significativamente menos propensos a ser encarcelados en el estado de Nueva York varios años después de haber formado parte del programa.

LYFT VUELVE A OFRECER MEMBRESÍAS GRATUITAS DE CITI BIKE

Como parte de la iniciativa, la empresa Lyft renovó su colaboración con el DYCD. Este verano pondrá a disposición de los participantes:

Beneficio adicional Detalle 1.200 membresías gratuitas Acceso sin costo durante dos meses al sistema Citi Bike. Movilidad para ir al trabajo Facilita los desplazamientos hacia los centros laborales. Prácticas profesionales Algunos jóvenes realizarán pasantías dentro del equipo de Impacto Social de Lyft. Formación adicional Desarrollo de habilidades de liderazgo y comunicación como embajadores comunitarios de Citi Bike.

Desde la empresa destacaron que facilitar el acceso al transporte también significa ampliar las oportunidades para miles de jóvenes.

UNA APUESTA POR EL FUTURO DE LOS JÓVENES NEOYORQUINOS

La comisionada del NYC Department of Youth and Community Development, Sandra Escamilla-Davies, recordó que el SYEP continúa siendo un puente entre los jóvenes y el mundo laboral, permitiéndoles explorar sus intereses, crear redes de contacto y adquirir experiencia práctica mientras reciben un salario.

Por su parte, la vicealcaldesa para Salud y Servicios Humanos, Helen Arteaga, afirmó que iniciativas como esta ayudan a construir el éxito profesional y económico de los participantes al combinar empleo, capacitación y educación financiera.

Con el inicio de esta nueva edición, 100.000 jóvenes comenzarán a trabajar en miles de centros laborales distribuidos por toda la ciudad, consolidando al Summer Youth Employment Program como una de las principales herramientas de Nueva York para impulsar el empleo juvenil, fortalecer las comunidades y ofrecer oportunidades reales de crecimiento profesional durante el verano.

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