El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inició este domingo 16 de agosto una semana de descanso con su familia en el norte del estado. La salida lo alejará por unos días de la rutina de City Hall, las conferencias de prensa y la agenda en los cinco condados. Para los neoyorquinos, incluidos los hispanos que siguen de cerca los asuntos de vivienda, impuestos, transporte y servicios públicos desde El Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island, surgen varias preguntas: dónde está, quién queda al frente y qué ocurrirá con la administración municipal durante su ausencia. La Alcaldía informó que el mandatario continuará recibiendo reportes de sus asesores, mientras el primer teniente de alcalde, Dean Fuleihan, supervisará las operaciones diarias.

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La pausa llega después de meses de intensa exposición pública y coincide con el debate sobre el impuesto a segundas residencias, conocido en inglés como pied-à-terre tax.

¿DÓNDE ESTÁ ZOHRAN MAMDANI DURANTE SUS VACACIONES?

Como informan ABC New York y NBC, la Alcaldía confirmó que Mamdani y su familia pasarán estos días en Upstate New York, una expresión utilizada por muchos residentes para referirse, de manera general, al norte del estado.

No se divulgó la ciudad, el condado ni el lugar de hospedaje. Consultado sobre el viaje, el alcalde solo señaló que iría “upstate”, sin precisar el destino, y City Hall tampoco difundió información adicional.

En Nueva York, el término “Upstate” no tiene una frontera única. Para algunos vecinos comienza después del Bronx; para otros abarca áreas más alejadas, como Hudson Valley, Catskills, Adirondacks o Finger Lakes. En este caso, no existe una confirmación oficial que permita situar al mandatario en una de esas regiones.

Por razones de seguridad y privacidad, cualquier versión sobre una localidad determinada debe tomarse con cautela hasta que la oficina del alcalde divulgue datos concretos.

Dato Información confirmada Destino general Norte del estado de Nueva York (Upstate New York) Lugar exacto No fue revelado Con quién viaja Con su familia Duración Una semana Inicio Domingo 16 de agosto de 2026 Regreso previsto Domingo 23 de agosto de 2026 Actos públicos No tiene previstos durante el descanso Funcionamiento de la ciudad Dean Fuleihan supervisará las operaciones diarias

La oficina municipal indicó que Mamdani seguirá recibiendo actualizaciones regulares de su equipo. No estará en City Hall ni encabezará actividades abiertas al público, pero permanecerá al tanto de los asuntos que necesiten intervención de la administración.

Zohran Mamdani y su esposa Rama Duwaji han viajado al norte de Nueva York para tener unas vacaciones de una semana (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿QUÉ HARÁ MAMDANI ESTA SEMANA?

El plan anunciado consiste en pasar tiempo con su familia. No se difundió una programación oficial ni se anticiparon apariciones públicas durante el viaje.

La ausencia no supone una interrupción de los servicios. Las agencias municipales continuarán atendiendo tareas relacionadas con vivienda, educación, transporte, seguridad pública y asistencia comunitaria, temas que impactan a diario a miles de familias latinas en los cinco boroughs.

Durante estos días:

Zohran Mamdani permanecerá fuera de la ciudad con su familia.

El mandatario recibirá informes periódicos de sus asesores.

Dean Fuleihan dirigirá el trabajo operativo cotidiano.

Las agencias mantendrán sus servicios habituales.

No se esperan actividades públicas del alcalde antes de su retorno.

DEAN FULEIHAN QUEDA A CARGO

Dean Fuleihan, primer teniente alcalde, será responsable de supervisar el funcionamiento diario de la administración durante la salida de Mamdani. La medida responde al esquema de continuidad institucional de la ciudad: cuando el jefe del Ejecutivo municipal no está en los cinco condados, un alto funcionario coordina las decisiones operativas.

Funcionario o equipo Función durante la ausencia de Mamdani Zohran Mamdani Recibe actualizaciones de su equipo directivo Dean Fuleihan Supervisa las operaciones diarias de la ciudad Equipo directivo Mantiene informado al alcalde sobre asuntos relevantes Agencias municipales Continúan con sus servicios y operaciones habituales

El objetivo es evitar alteraciones en la gestión de una ciudad de más de ocho millones de habitantes, donde las oficinas públicas y los programas de atención no se detienen por el descanso del alcalde.

¿CUÁNDO REGRESA A NUEVA YORK?

Mamdani tiene previsto volver el domingo 23 de agosto de 2026, siete días después de haber partido. Por ahora, su oficina no adelantó cuál será la primera actividad pública que encabezará al retornar.

El viaje también ha llamado la atención por coincidir con el debate político sobre el impuesto a segundas residencias. La propuesta busca aplicar un gravamen a inmuebles de lujo que no constituyen la vivienda principal de sus dueños.

La iniciativa ha enfrentado cuestionamientos judiciales. Un tribunal frenó temporalmente su implementación, aunque una instancia de apelaciones permitió posteriormente que el proceso siguiera adelante mientras continúa el litigio.

No existe información oficial que relacione el descanso familiar con esa controversia o con las discusiones en el Concejo Municipal. La versión de City Hall es que Mamdani pasará una semana con su familia en el norte del estado antes de retomar su agenda en Nueva York.

Zohran Mamdani regresará a sus funciones de alcalde de NYC tras una semana de descanso (Foto: AP)

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