El alcalde de New York, Zohran Mamdani, ordenó una prohibición de la mayoría de desplazamientos en la ciudad desde las 9 p. m. del domingo hasta el mediodía del lunes. La medida extraordinaria busca reducir riesgos ante una histórica tormenta de nieve que afecta a la región y amenaza con paralizar la vida diaria en la ciudad más grande de los Estados Unidos. Además, el alcalde canceló las clases presenciales en las escuelas públicas este lunes y descartó la modalidad remota, priorizando la seguridad total. La decisión llega con la segunda gran tormenta desde su toma de posesión el pasado 1 de enero, afectando directamente a más de 8.5 millones de residentes.

CNN informa que, durante la tormenta de enero, Mamdani fue cuestionado por mantener clases virtuales, ya que muchas familias tuvieron dificultades para adaptarse. Esta vez, anunció el “snow day” de una forma distinta: publicó un video de una llamada de FaceTime con una estudiante llamada Victoria, a quien le dio la noticia de manera directa y cercana.

“Nada de escuela en línea, nada de aprendizaje remoto, un día de nieve clásico y completo”, le dijo mientras la niña celebraba. “Lo único que te pido es que te mantengas a salvo, que te quedes en casa durante el momento más fuerte de la tormenta. Cuando eso pase, puedes salir a andar en trineo”.

El alcalde anunció que las escuelas públicas suspendieron las clases y se decretó un “snow day” tradicional para proteger a estudiantes y familias. (Foto: AFP)

El cierre también alcanzará a oficinas y servicios municipales no esenciales, incluidas bibliotecas. En cuanto al transporte, el servicio del Staten Island Ferry quedará suspendido desde las 5 p. m. del domingo y se espera que se reanude a última hora de la mañana del lunes.

En una conferencia de prensa, Mamdani aseguró que el gobierno local está movilizando todos sus recursos. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en todo el gobierno de la ciudad, para responder a la tormenta lo más rápido posible”, afirmó.

La ciudad declaró el estado de emergencia y activó un amplio operativo con más de 2,000 quitanieves y 2,600 trabajadores de sanidad en turnos de 12 horas.

El gobierno local desplegó miles de quitanieves y personal de sanidad para mantener las calles despejadas. (Foto: EFE)

Una parte clave del plan se centra en proteger a las personas sin hogar, que representaron una parte importante de las muertes durante el último evento invernal.

El alcalde explicó que se reforzaron las operaciones de “Code Blue”, se ampliaron los centros de calefacción y se mantendrán abiertos durante la noche los centros de prevención de sobredosis.

Mientras tanto, Mamdani continúa usando la televisión y las redes sociales para informar, incluso apareció junto a cuadrillas de transporte y en The Weather Channel para difundir las medidas de emergencia.

También se reforzaron las medidas de ayuda para personas sin hogar, consideradas las más vulnerables durante el temporal. (Foto: EFE)

La prohibición de viajes en la ciudad fue levantada

El alcalde Zohran Mamdani informó este lunes en la red social X que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada, aunque advirtió que las condiciones en las calles siguen siendo peligrosas.

La autoridad deñaló que muchas vías permanecen cubiertas de hielo y pidió a quienes deban conducir que lo hagan con extrema precaución, a baja velocidad y atentos a otros vehículos y peatones. Aun así, las autoridades continúan recomendando a los residentes permanecer en casa el mayor tiempo posible para evitar accidentes.

Según la actualización oficial, la tormenta dejó entre 14 y 20 pulgadas de nieve, con la mayoría de las zonas reportando acumulaciones de 16 a 19 pulgadas.

Además, se espera que caigan entre 1.5 y 2.3 pulgadas adicionales, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 55 millas por hora.

El alcalde instó a la población a mantenerse informada a través de Notify NYC, el sistema de alertas de la ciudad, para conocer en tiempo real cualquier cambio en las condiciones y medidas de emergencia.

