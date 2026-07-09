Moverse en autobús por la ciudad de Nueva York puede convertirse en una prueba de paciencia y tiempo que muchas familias latinas conocen bien: desde madres que hacen la ruta hacia escuelas charter y centros comunitarios hasta trabajadores de la construcción y repartidores que dependen del bus para llegar en horas punta. Aunque millones de personas utilizan este medio de transporte todos los días para ir al trabajo, la escuela, una cita médica o cualquier otra actividad cotidiana, el tráfico, los semáforos, los vehículos que invaden los carriles exclusivos y las largas esperas han hecho que muchos recorridos tomen mucho más tiempo del esperado. Esa realidad es la que ahora buscan cambiar las autoridades con una serie de medidas que afectan líneas en Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan y que podrían impactar desde quién llega a tiempo a su turno laboral hasta quién puede cobrar sin obtener descuentos.

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Además de las mejoras técnicas, el plan promete mayor comodidad en paradas y refugios, algo que muchos pasajeros recordarán cuando el calor del verano o las nor’easters hagan más difícil esperar sin sombra o asientos. Con ese objetivo, el alcalde Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Metropolitan Transportation Authority (MTA) presentaron oficialmente el plan “Next Stop: Better Buses, Faster Service”, una estrategia conjunta que promete acelerar los viajes, mejorar la confiabilidad del servicio y modernizar la red de autobuses en los cinco distritos. Según las autoridades, las medidas permitirán ahorrar hasta seis minutos por viaje en los corredores intervenidos y sentarán las bases para una transformación del sistema de aquí al año 2030.

La gobernadora Kathy Hochul también fue parte clave para la presentación del plan (Foto: AP)

UN PLAN PARA QUE LOS AUTOBUSES SEAN HASTA UN 20% MÁS RÁPIDOS

Si hay una cifra que resume el objetivo del proyecto es esta: aumentar la velocidad del servicio hasta en un 20%. Actualmente, los autobuses de Nueva York circulan a una velocidad promedio cercana a 8 millas por hora, pese a que la ciudad registra alrededor de 2.75 millones de viajes diarios, más que cualquier otra gran ciudad de Estados Unidos. El nuevo plan busca revertir esa situación mediante mejoras de infraestructura, cambios operativos y nuevas tecnologías que permitan reducir las demoras tanto durante el recorrido como en las paradas.

Las autoridades estiman que los pasajeros podrán ahorrar hasta seis minutos por trayecto en al menos 50 corredores prioritarios, donde actualmente se registran algunos de los mayores retrasos del sistema.

Durante la presentación realizada en Lafayette Avenue, en Brooklyn, Mamdani aseguró que durante demasiado tiempo los autobuses han permanecido atrapados en el tráfico.

“Durante demasiado tiempo nuestros autobuses han estado atrapados en el tráfico en lugar de avanzar al ritmo de una ciudad que nunca duerme. Junto con la gobernadora Hochul estamos invirtiendo en autobuses más rápidos y confiables porque los neoyorquinos merecen un sistema de transporte que respete su tiempo”, afirmó el alcalde.

Zohran Mamdani presentó el nuevo plan para mejorar el servicio de buses de Nueva York (Foto: AP)

TODAS LAS MEDIDAS QUE CONTEMPLA EL PLAN “NEXT STOP”

El programa combina obras de infraestructura, incorporación de tecnología, renovación de la flota, mejoras para los pasajeros y un mayor control sobre los vehículos que obstruyen los carriles exclusivos.

Medida Meta anunciada Corredores prioritarios 50 corredores intervenidos Rutas más lentas beneficiadas 25 de las rutas con peor desempeño Nuevos proyectos de carriles exclusivos 28 antes de finalizar el año Corredores Rapid Bus 5 antes de 2030 Embarque por todas las puertas Implementación total en 2027 Programa ACE Expansión a más de 50 rutas adicionales Nuevas cámaras para carriles exclusivos 200 Vigilancia del NYPD De 14 a 20 corredores diarios Señales “queue jump” 25 Semáforos inteligentes con prioridad para buses 35 Nuevos refugios para pasajeros 300 antes de 2028 Paradas con nuevos asientos 875 durante este año Pantallas de información en tiempo real 90 este año y otras 2,900 antes de 2030 Renovación de la flota 2,500 nuevos autobuses (más del 40% del total) Objetivo de cobertura Que el 90% de los neoyorquinos viva a menos de media milla de un servicio de transporte de alta capacidad

Las autoridades sostienen que todas estas medidas forman parte de una hoja de ruta de 51 páginas que pretende ofrecer un sistema más rápido, confiable y cómodo para millones de pasajeros.

LAS CINCO RUTAS RAPID BUS QUE TRANSFORMARÁN EL SERVICIO

Uno de los anuncios más importantes fue la creación de cinco corredores Rapid Bus, una evolución del actual Select Bus Service (SBS) inspirada en los sistemas de Bus Rapid Transit que funcionan en otras ciudades del mundo.

Estos corredores contarán con carriles exclusivos protegidos, estaciones mucho más modernas, áreas de espera con mejores comodidades y una infraestructura diseñada para que los autobuses circulen con menos interrupciones.

Las cinco rutas previstas son:

Flatbush Avenue (Brooklyn)

Utica Avenue (Brooklyn)

Northern Boulevard (Queens)

Tremont Avenue/Cross Bronx (Bronx)

Kensington-JFK (Brooklyn y Queens)

La primera ruta que se espera concluir será Flatbush Avenue, cuya finalización está prevista para 2030. Durante este mismo año comenzará el proceso de participación pública para los otros cuatro corredores.

Según explicó la ciudad, estas nuevas rutas permitirán mejorar la conexión de barrios que actualmente se encuentran a más de media milla de una estación de metro o de tren.

¿CÓMO FUERON ELEGIDOS LOS 50 CORREDORES PRIORITARIOS?

Una de las preguntas más frecuentes tras el anuncio es por qué fueron seleccionadas esas rutas y no otras.

El NYC DOT y la MTA explicaron que realizaron un análisis detallado para identificar los lugares donde los pasajeros enfrentan las mayores demoras. Para ello evaluaron la cantidad de usuarios que utilizan cada recorrido, la puntualidad del servicio, la duración promedio de los viajes, la conexión con otros medios de transporte y los retrasos provocados por el tráfico.

Además, esos corredores incluyen 25 de las rutas de autobús más lentas de toda la ciudad, por lo que concentrar las inversiones en esas zonas permitirá beneficiar a una gran cantidad de pasajeros.

MÁS VELOCIDAD GRACIAS A NUEVAS OBRAS Y SEMÁFOROS INTELIGENTES

El plan contempla seguir construyendo infraestructura exclusiva para autobuses con el objetivo de reducir los tiempos perdidos en el tráfico.

Entre las acciones previstas figuran 28 nuevos proyectos de carriles exclusivos antes de finalizar el año, además de la instalación de 25 señales “queue jump”, que permiten que los autobuses reciban la luz verde antes que el resto de los vehículos en determinadas intersecciones.

También se incorporarán 35 sistemas de prioridad semafórica, capaces de detectar la llegada de un autobús y prolongar el tiempo de luz verde para evitar que tenga que detenerse innecesariamente.

Las autoridades consideran que la combinación de estas medidas permitirá disminuir significativamente los tiempos de recorrido.

LAS OBRAS COMENZARÁN SOBRE CORREDORES DONDE YA EXISTEN PROYECTOS

Aunque el plan incorpora nuevas intervenciones, varias de las obras ya habían comenzado y ahora serán ampliadas.

Entre ellas figura la expansión del carril exclusivo sobre Sixth Avenue, en Manhattan; las mejoras en Bay Parkway, en Brooklyn; y la reactivación del proyecto sobre East Tremont Avenue, en el Bronx, que había permanecido detenido durante la administración anterior.

Además, el documento identifica futuros trabajos en Gun Hill Road, otro corredor norte-sur en el Alto Manhattan y 18th Avenue, en Brooklyn.

EMBARQUE POR TODAS LAS PUERTAS PARA REDUCIR LAS DEMORAS

Otra de las novedades llegará en 2027, cuando la MTA implemente completamente el sistema de all-door boarding, que permitirá a los pasajeros subir tanto por la puerta delantera como por la trasera.

La medida busca reducir los tiempos de detención en cada parada, ya que actualmente todos los pasajeros deben ingresar por una única puerta.

Durante años la implementación de este sistema se retrasó debido a preocupaciones por la evasión del pago del pasaje. Sin embargo, la MTA confirmó que utilizará controles mediante inspectores y verificaciones electrónicas del sistema OMNY, lo que permitirá avanzar finalmente con este cambio.

MÁS CÁMARAS Y MULTAS PARA QUIENES BLOQUEEN LOS CARRILES EXCLUSIVOS

El plan también endurece las medidas contra los conductores que invaden los carriles destinados exclusivamente a los autobuses.

Para ello, la MTA ampliará el programa Automated Camera Enforcement (ACE) a más de 50 rutas adicionales durante el próximo año.

Al mismo tiempo, la ciudad instalará 200 nuevas cámaras para vigilar los carriles exclusivos y el NYPD aumentará la fiscalización diaria de 14 a 20 corredores.

Las autoridades consideran que evitar que vehículos particulares bloqueen estas vías permitirá mejorar considerablemente la regularidad del servicio.

Más buses de la MTA tendrán cámaras equipadas para grabar infracciones de los demás conductores (Foto: MTA)

TAMBIÉN HABRÁ IMPORTANTES MEJORAS PARA QUIENES ESPERAN EL AUTOBÚS

El proyecto no solo busca reducir los tiempos de viaje. También pretende hacer mucho más cómoda la experiencia de los pasajeros mientras esperan el autobús.

Entre las mejoras anunciadas destacan:

Instalación de 300 nuevos refugios antes de 2028.

Incorporación de asientos en 875 paradas durante este año.

Colocación de 90 pantallas con información en tiempo real antes de finalizar el año.

Instalación de 2,900 pantallas adicionales para 2030.

Incorporación de árboles y zonas de sombra en distintas paradas.

Adaptación de decenas de estaciones cada año para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad.

Además, la MTA renovará profundamente su flota mediante la incorporación de 2,500 nuevos autobuses, reemplazando más del 40% de las unidades actuales.

UNA META PARA QUE CASI TODA LA CIUDAD TENGA MEJOR ACCESO AL TRANSPORTE

Más allá de las obras inmediatas, el plan fija un objetivo ambicioso para finales de la década.

La meta es que el 90% de los habitantes de Nueva York viva a menos de media milla de una estación de metro, una línea ferroviaria de cercanías, una ruta Select Bus Service o uno de los nuevos corredores Rapid Bus, ampliando así el acceso al transporte público de alta capacidad en barrios que históricamente han tenido menos opciones de movilidad.

La ciudad de Nueva York se alista para la ejecución de un extenso plan orientado al servicio de buses (Foto: MTA)

¿QUÉ PASÓ CON LA PROMESA DE HACER GRATUITOS LOS AUTOBUSES?

Durante su campaña electoral, Zohran Mamdani prometió impulsar autobuses más rápidos y también gratuitos. Sin embargo, el plan presentado junto a Hochul se concentra únicamente en acelerar el servicio.

Funcionarios municipales explicaron que eliminar el cobro del pasaje requiere decisiones y financiamiento que dependen de la Legislatura del estado de Nueva York, por lo que esa propuesta no forma parte de la estrategia anunciada.

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, explicó que mejorar la velocidad del transporte también forma parte de la agenda de asequibilidad del alcalde, ya que ahorrar algunos minutos cada día puede facilitar el acceso al empleo, la educación y los servicios de salud para miles de personas, especialmente aquellas que viven en los distritos exteriores.

“Los retrasos pueden costarle el salario a un trabajador si su autobús llega tarde. Para muchas personas, contar con un transporte público rápido y confiable puede evitar que tengan que asumir los elevados costos de tener un automóvil”, señaló Flynn.

El plan también recibió el respaldo de organizaciones defensoras de los usuarios. Betsy Plum, directora ejecutiva de Riders Alliance, afirmó que la iniciativa representa una oportunidad histórica para recuperar tiempo en los desplazamientos diarios y sostuvo que acelerar los autobuses en los principales corredores podría convertirse en la mayor mejora del servicio en varias décadas.

Con el lanzamiento de “Next Stop: Better Buses, Faster Service”, la ciudad de Nueva York, el estado, la MTA y el NYC DOT apuestan por transformar el sistema de autobuses mediante una combinación de infraestructura, tecnología, fiscalización y renovación de la flota. Si las metas se cumplen, millones de pasajeros podrían comenzar a notar trayectos más rápidos, menos tiempo de espera y un servicio mucho más confiable durante los próximos años.

Puedes leer el plan completo entrando en este enlace.

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