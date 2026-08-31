Hay personas que tienen la costumbre de dirigirse hacia la última página del libro que pretenden leer antes de terminarlo. Puede ser una forma de ahorrarse tiempo, pero la psicología tiene una perspectiva interesante sobre esta acción que no suele ser apoyada por los amantes de la lectura. ¿Qué revela la ciencia sobre este hábito? En caso te sientas identificado, es importante que leas el siguiente artículo informativo para conocer los detalles completos.

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Leer un libro no es para todos; supone un gran desafío que conlleva horas de lectura debido a la gran cantidad de páginas que presenta. Si bien existen personas que asumen este reto, hay otras que no sienten esa pasión e intentan conocer la trama final de dicha historia.

En ese sentido, los especialistas en salud mental han realizado distintas investigaciones para comprender qué incentiva a estos individuos dirigirse hacia la última página de la obra para leer el contenido final. Los resultados te causarán sorpresa.

Existen personas que tienen esta costumbre bien marcada, lo cual no suele ser recomendable en la lectura. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / MARY FOTEINAKI

Qué dice la psicología sobre leer el final de un libro antes de terminarlo

Para comenzar con esta explicación, quiero revelarte los resultados de experimentos que se realizaron a 819 estudiantes divididos en dos grupo. A esta cantidad de alumnos se les hizo leer un total de doce cuentos cuyos autores eran reconocidos en la literatura.

Un primer grupo debían leer estas historias desde un inicio, mientras que el segundo equipo tenía una ligera noción sobre el desenlace de cada cuento. Ante ello, los resultados finales fueron sorprendentes: los estudiantes que ya sabían cómo concluía cada texto sentían más emoción.

Con lo señalado, los psicólogos interpretaron que las personas que prefieren leer la parte final de cada libro sin haberlo terminado intentan aliviar la carga mental de lo que representa esta acción.

La lectura es una de las prácticas sumamente recomendadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / juliane

Leer una obra o cuento de cientas de páginas exige prestar atención y energía mental, lo cual requiere mucho tiempo. Este proceso demanda mucha información, obligando a que estas personas no sientan la emoción por continuar con la trama.

Entonces, si estos saben cómo finalizará la obra, estarán más interesados por saber quiénes son los personajes, cómo será el final de cada uno o de qué manera se construye la trama. En términos simples, tienen una estrecha preferencia por la claridad y el control.

Otros estudios coinciden que este hábito también permite la regulación emocional, especialmente en libros tristes, de suspenso o de tragedias. Entonces, si la persona tiene un conocimiento sobre cómo acabará, estará más preparado con sus emociones.

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