Así como hay personas con suerte, están las que son sumamente afortunadas. Precisamente, en esta nota te hablaré sobre una que pertenece al segundo grupo mencionado. Eso lo sé porque ganó $1 millón en el Powerball. Sí, una verdadera locura. Para que descubras en qué estado de EE.UU. compró su boleto, continúa leyendo la nota.

Ya te debes haber dado cuenta que no he dicho su nombre. Eso responde al hecho de que, al menos de momento, no ha salido a la luz. Pero lo bueno es que sí se conocen otros puntos del caso, como el sorteo en el que participó y triunfó, que es el del sábado 1 de noviembre.

Aquel día, los números ganadores fueron 2, 26, 43, 44, 62, el Powerball 22 y el Power Play 2x. De todos ellos, acertó los cinco primeros, razón por la cual su boleto pasó a valer inmediatamente $1 millón. Sí, tuvo bastante suerte.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Dónde compró el boleto ganador?

Ahora, con respecto a dónde adquirió su ticket, pues, según wtae.com, fue comprado en el supermercado Giant, que se ubica en Exeter Township, condado de Berks, en Pensilvania. Créeme que no estaría mal que vayas a dicho lugar para probar suerte. Tal vez podrías ser la próxima persona ganadora.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

El próximo sorteo del Powerball

Si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Powerball, te cuento que este miércoles 5 de noviembre se realizará uno. Para esta fecha hay un gran premio estimado de $438 millones, con la opción en efectivo de $207.0 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!