El sábado 11 de octubre se realizó un sorteo del Powerball y ese mismo se ha convertido en uno muy especial para una persona de Estados Unidos. Y es que le permitió ganar una fuerte suma de dinero. Si te interesa conocer cuánto ganó exactamente y en qué estado de EE.UU. adquirió su boleto, continúa leyendo la nota.

Primero que nada es fundamental que sepas que en el mencionado día los números ganadores fueron 13, 16, 18, 20, 27, el Powerball 10 y el Power Play 2x. De todos esos números, la afortunada persona, cuya identidad de momento no ha sido revelada, acertó los cuatro primeros más el Powerball.

El jugoso premio que ya es suyo y el estado de EE.UU. donde compró el boleto del Powerball

Debido a la suerte que tuvo, ganó $100 mil. Sin duda, una cantidad para nada pequeña. Ahora, con respecto a en qué estado de EE.UU. compró su boleto, pues te digo que, de acuerdo a wbbjtv.com, lo adquirió en Tennessee. No te puedo indicar el local exacto debido a que esa información tampoco ha salido a la luz.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Habiéndote informado lo anterior, te comento que este sábado 11 de octubre hay un nuevo sorteo del Powerball. Para esta fecha hay un gran premio estimado de $244 millones, con la opción en efectivo de $114.2 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

