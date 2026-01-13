El Mega Millions se jugará por primera vez en la semana este martes 13 de enero de 2026, por lo que puede ser tu oportunidad para convertirte en un nuevo millonario en Estados Unidos. Aquí te contaré si alguien ha ganado el Mega Millions de esta edición , que reparte en un total de 215 millones de dólares como premio mayor, que podría ser tuyo si la suerte está de tu lado.

El último gran golpe de suerte ocurrió apenas el pasado 2 de diciembre en Nueva Jersey, donde un boleto acertó todos los números llevándose $90 millones. Este premio llegó poco después de que un afortunado en Georgia reclamara un histórico jackpot de $980 millones en noviembre, el octavo más grande en la historia del juego. Si vives en estados como Florida, recuerda que las reglas de anonimato varían; allí, el nombre de los ganadores es público, aunque los premios mayores de $250,000 gozan de una exención temporal de 90 días antes de ser revelados.

Participar es muy sencillo: los boletos de Mega Millions tienen un costo inicial de $2 dólares y el sorteo se realiza puntualmente a las 11 p.m. ET. Tienes la opción de elegir tus propios números o dejar que la máquina lo haga por ti, con una probabilidad de 1 en 290 millones de ganar el premio gordo. No olvides que, aunque las probabilidades son bajas, muchos jugadores en ciudades como Miami, Los Ángeles o Houston ya han ganado premios secundarios de un millón de dólares simplemente por acertar las cinco bolas blancas.

Consulta los resultados y números ganadores del Mega Millions, que se juega este viernes 09 de enero de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Canva) / Piero Hatto

Resultados Mega Millions, martes 13 de enero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 09 de enero de 2026?

No hubo ganador del Mega Millions el viernes 09 de enero de 2026 por el premio mayor de 199 millones de dólares. Por lo tanto, el premio mayor incrementa a 215 millones para el martes 13 de enero de 2026.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por solo un dólar adicional, puedes añadir la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, incrementando tus ganancias secundarias.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia. Por ejemplo, el sorteo del próximo viernes 10 de octubre de 2025 podría tener un premio mayor de $575 millones, manteniendo la emoción en cada jornada.

Revisa esta nota para que sepas los resultados del sorteo de la lotería Mega Millions del viernes 19 de diciembre con un jackpot de 90 millones de dólares. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y luego escoger un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Para ganar el gran premio, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago del premio mayor?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides incluir la opción Megaplier, el costo total asciende a $3 por jugada. En caso de ganar el premio mayor, el ganador puede elegir entre recibir el monto total como una anualidad creciente pagada a lo largo de 30 años o, la opción más popular, recibir un pago único en efectivo (lump sum).