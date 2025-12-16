La lotería Mega Millions vuelve a la acción este martes 16 de diciembre de 2025 con un premio mayor estimado en $80 millones de dólares, con una opción de valor en efectivo de $36.2 millones. Tras dos rollovers consecutivos, la emoción por el sorteo se mantiene alta en todo EE.UU. El último jackpot fue ganado el 2 de diciembre en Nueva Jersey por un afortunado que se llevó $90 millones, justo después de que un boleto en Georgia ganara un premio histórico de $980 millones en noviembre.

El último sorteo, realizado el viernes 12 de diciembre, arrojó la siguiente combinación ganadora: las bolas blancas fueron 10, 50, 55, 58, 59 y la Mega Ball fue el 5. Estos números no produjeron un ganador del premio mayor, lo que impulsó el bote actual de $80 millones. El próximo sorteo, crucial para muchos, se llevará a cabo a las 11:00 p.m. ET.

Jugar al Mega Millions cuesta solo $5 por boleto, y aunque las probabilidades de acertar el jackpot son de 1 en 290.472.336, la posibilidad de unirse a la lista de ganadores millonarios mantiene a millones de jugadores pendientes. ¡No olvides revisar tus números!

Conoce los números ganadores del Mega Millions de este martes 16 de diciembre 2025, con un premio mayor de 80 millones de dólares. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Resultados Mega Millions, martes 16 de diciembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 16 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si alguien se llevó el premio mayor del Mega Millions de 80 millones tras el sorteo del martes 16 de diciembre de 2025.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por solo un dólar adicional, puedes añadir la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, incrementando tus ganancias secundarias.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia. Por ejemplo, el sorteo del próximo viernes 10 de octubre de 2025 podría tener un premio mayor de $575 millones, manteniendo la emoción en cada jornada.

Revisa esta nota para que conozcas los premios del Mega Millions que fueron ganados tras el sorteo del martes 16 de diciembre. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y luego escoger un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Para ganar el gran premio, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago del premio mayor?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides incluir la opción Megaplier, el costo total asciende a $3 por jugada. En caso de ganar el premio mayor, el ganador puede elegir entre recibir el monto total como una anualidad creciente pagada a lo largo de 30 años o, la opción más popular, recibir un pago único en efectivo (lump sum).