A raíz de sus impresionantes premios millonarios, el Mega Millions es considerado como una de las loterías más importantes de Estados Unidos. Hoy te hablo sobre el juego debido a que este viernes 16 de enero de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo. Para que conozcas los resultados en vivo, los números ganadores y si el premio mayor estimado (de $230 millones) finalmente tuvo un ganador, lee esta nota.

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior?

En el sorteo del martes 13 de enero de 2026, las bolas blancas fueron 16, 40, 56, 64, 66 y el Mega Ball fue 4. Aquella vez no hubo ningún acertante del premio mayor, por lo que el jackpot se incrementó hasta unos 230 millones de dólares estimados para el sorteo de este viernes 16 de enero de 2026.

¿A qué hora se realizará el sorteo del Mega Millions hoy, viernes 16 de enero?

Hora del sorteo: 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 9:00 pm MT y 8:00 pm PT.

Lugar del sorteo: WSB-TV en Atlanta, Georgia.

Dónde ver el sorteo: es posible visitar el canal de YouTube del juego de lotería para mirar la realización del sorteo del Mega Millions.

Ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este viernes 16 de enero es de $230 millones, hay una opción en efectivo de $105.1 millones. ¡Ojo con eso!

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Cuáles son los resultados del Mega Millions de este viernes 16 de enero?

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Mega Millions del viernes 16 de enero de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X y el Mega Ball fue X.

¿Alguien ganó el Mega Millions del viernes 16 de enero de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Mega Millions tras el sorteo del viernes 16 de enero de 2026.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Cuánto cuesta un boleto del Mega Millions?

Te comento que el 5 de abril de 2025 empezó una nueva era del Mega Millions. A partir de esa fecha, cada boleto del juego pasó a costar $5. Dicho aumento (antes costaba $2), según la página web de la lotería, vino con “mejores probabilidades de ganar el premio mayor y premios mejorados en todas las categorías gracias al multiplicador incluido (2X, 3X, 4X, 5X y 10X)”.

¿Cómo participar en el Mega Millions?

Si te preguntas cómo participar en el jugar de lotería, pues te digo que, una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions, debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Ambos empiezan a la misma hora.