El premio mayor de Mega Millions sigue en aumento, alcanzando los $423 millones para el sorteo de este viernes 19 de septiembre, con la opción de un pago único en efectivo de $196.5 millones. Los números ganadores del martes fueron 10, 14, 34, 40 y 43, con la Mega Ball en 5. Aunque no hubo un afortunado que se llevara el premio gordo, no se reportaron ganadores en los premios de Match 5.

Para jugar, los boletos de Mega Millions cuestan $5 y están disponibles en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24. Una de las novedades del juego es que ahora todos los boletos incluyen un multiplicador de premio, que puede aumentar las ganancias secundarias de 2x hasta 10x. Las probabilidades de ganar el premio mayor han mejorado ligeramente con el nuevo formato, pasando de 1 en 302.5 millones a 1 en 290.4 millones.

Desde enero de este año, se han registrado cuatro ganadores del premio mayor, el más reciente en Virginia el 27 de junio, con un premio de $348 millones. Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo los martes y viernes a las 11 p.m. ET. Si bien el premio mayor es el más codiciado, los jugadores pueden ganar premios desde $10, e incluso hasta $10 millones si aciertan cinco números principales con el multiplicador.

El sorteo del Mega Millions del viernes 19 de septiembre 2025 reveló los números ganadores con un premio mayor estimado en $423 millones. Miles de boletos participaron en busca del gran jackpot. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados Mega Millions, viernes 19 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 19 de septiembre de 2025?

Todavía no se anunció al ganador del premio mayor de 423 millones del sorteo del Mega Millions del viernes 19 de septiembre de 2025.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios. El más grande es el premio mayor, que se gana al acertar los cinco números principales y la Mega Ball. Sin embargo, también puedes obtener premios más pequeños al acertar combinaciones de números. El premio más bajo se consigue con solo acertar la Mega Ball. Además, por un dólar extra, puedes activar la opción Megaplier para multiplicar tus premios no acumulativos hasta por cinco veces.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: todos los martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (hora del este). Las transmisiones se realizan en vivo desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia.

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy sencillo. Debes elegir cinco números del 1 al 70, y un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres que el sistema escoja los números por ti, puedes pedir la opción de “Quick Pick”. Para ganar el gran premio, necesitas que los seis números de tu boleto coincidan con los del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de $2 por jugada. Si deseas añadir la opción Megaplier para aumentar tus posibles ganancias en premios menores, el costo total del boleto por jugada será de $3.