El bote de la lotería Mega Millions sigue creciendo, después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora del sorteo del viernes 19 de septiembre de 2025. Los números ganadores fueron 2, 22, 27, 42 y 58, con la Mega Ball 8. Con un premio mayor que ascendió a $423 millones, la expectativa es que el próximo sorteo atraiga a una gran cantidad de jugadores que sueñan con un cambio radical en sus vidas.

El premio mayor de Mega Millions ha subido a un estimado de $451 millones, con una opción de pago en efectivo de $208.7 millones para el próximo sorteo del martes 23 de septiembre de 2025. A lo largo de este año, la lotería ha tenido cuatro afortunados ganadores del premio mayor, el más reciente fue en Virginia el pasado 27 de junio. Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, los martes y viernes a las 10 p.m. CT.

Jugar a Mega Millions es sencillo: solo tienes que comprar un boleto de $5 y seleccionar cinco números de un rango de 1 a 70 y un número de la Mega Ball de 1 a 24. A diferencia de otros juegos, el multiplicador ahora está incluido en el precio del boleto, lo que aumenta las ganancias de los premios secundarios. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son bajas, solo necesitas acertar un número (la Mega Ball) para llevarte un premio.

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). (Foto: AFP) / OLIVIER DOULIERY

Resultados Mega Millions, martes 23 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 23 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 451 millones del sorteo del Mega Millions del martes 23 de septiembre de 2025.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios. El más grande es el premio mayor, que se gana al acertar los cinco números principales y la Mega Ball. Sin embargo, también puedes obtener premios más pequeños al acertar combinaciones de números. El premio más bajo se consigue con solo acertar la Mega Ball. Además, por un dólar extra, puedes activar la opción Megaplier para multiplicar tus premios no acumulativos hasta por cinco veces.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: todos los martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (hora del este). Las transmisiones se realizan en vivo desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia.

Revisa esta nota para que conozcas si es posible comprar boletos del Mega Millions en línea. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy sencillo. Debes elegir cinco números del 1 al 70, y un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres que el sistema escoja los números por ti, puedes pedir la opción de “Quick Pick”. Para ganar el gran premio, necesitas que los seis números de tu boleto coincidan con los del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de $2 por jugada. Si deseas añadir la opción Megaplier para aumentar tus posibles ganancias en premios menores, el costo total del boleto por jugada será de $3.