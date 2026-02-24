Un nuevo sorteo es una nueva oportunidad para convertirte en millonario. Este martes 24 de febrero entramos a la última semana del mes y el Mega Millions cuenta con un premio mayor que no puedes dejar pasar. Para esta edición, se sortearán 438 millones de dólares como jackpot acumulado, una cifra que puede ser tuya si te animas a jugar esta lotería. A continuación, conoce si alguien ganó, los resultados completos y todos los números ganadores en Estados Unidos .

Para quienes buscan patrones, los números ganadores del pasado 17 de febrero fueron 3, 37, 44, 52, 63 y el Mega Ball 14. Aunque el bote de $395 millones quedó vacante, miles de jugadores lograron premios menores que demuestran que siempre hay una posibilidad de ganar. Recuerda que para llevarte el premio mayor hoy, debes acertar las cinco bolas blancas y el Mega Ball dorado de la suerte. El sorteo se realiza en vivo todos los martes y viernes, y puedes seguir la transmisión oficial a través de YouTube o el sitio web de Mega Millions. La adrenalina de ver girar el bombo es parte de la experiencia que une a millones en EE. UU.

Participar es muy sencillo y accesible para los residentes en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Por solo $5 dólares, tu boleto ya incluye el multiplicador para aumentar tus ganancias en caso de no pegar el premio gordo hoy. Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 290 millones, existen diversas categorías de premios que podrías ganar acertando solo el Mega Ball. Si vives en estados como Michigan, recuerda que tienes hasta las 10:45 p.m. para comprar tu ticket de forma física u online. Juega con responsabilidad y mantén la fe, porque el próximo gran ganador del Mega Millions podrías ser tú.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. | Crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP / FREDERIC J. BROWN

Resultados del Mega Millions hoy, martes 24 de febrero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 24 de febrero de 2026?

El jackpot aumentó a 438 millones de dólares para el martes 24 de febrero 2026. Aquí te informaremos si hubo o no ganador.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por solo un dólar adicional, puedes añadir la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, incrementando tus ganancias secundarias.

Mega Millions ha cambiado solo cuatro veces desde su lanzamiento en mayo de 2002, con solo dos ajustes en el precio de los boletos. Pasó de $1 a $2 en octubre de 2017, y de $2 a $5 a partir del sorteo del 8 de abril de 2025. El precio de $5 incluye un multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2). | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP / FREDERIC J. BROWN

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y luego escoger un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Para ganar el gran premio, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago del premio mayor?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides incluir la opción Megaplier, el costo total asciende a $3 por jugada. En caso de ganar el premio mayor, el ganador puede elegir entre recibir el monto total como una anualidad creciente pagada a lo largo de 30 años o, la opción más popular, recibir un pago único en efectivo (lump sum).