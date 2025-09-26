El premio mayor de la lotería Mega Millions sigue creciendo, ya que nadie logró acertar los seis números en el sorteo de este martes 23 de septiembre. Los números ganadores fueron: 13, 24, 41, 42 y 70, con el Mega Ball 18. La falta de un ganador eleva el bote acumulado a una cifra aún más impresionante, manteniendo viva la esperanza de millones de jugadores. El costo del boleto sigue siendo de $5, dando la oportunidad de ganar premios que pueden cambiar la vida.

El próximo sorteo de Mega Millions está programado para este viernes 26 de septiembre a las 11 p.m. ET. Para jugar, debes seleccionar cinco números principales (del 1 al 70) y un Mega Ball (del 1 al 24), con la opción de elegir la jugada rápida. Es importante destacar que el juego incluye un multiplicador automático que aumenta los premios no mayores por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces, incrementando el valor de los premios secundarios.

Las probabilidades de llevarse el codiciado premio mayor de Mega Millions son de 1 en 290,472,336, lo que subraya la dificultad y la magnitud del premio. Sin embargo, hay múltiples niveles de premios disponibles, incluso acertando solo el Mega Ball. Si llegaras a ganar el gran premio, tienes la opción de recibir el pago como una renta anual creciente o como un pago único en efectivo, lo que ofrece flexibilidad financiera al afortunado ganador.

La persona que gana el premio mayor de Mega Millions podrá elegir entre la Opción en Efectivo o un pago anual, también conocido como Opción de Anualidad. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Resultados Mega Millions, martes 26 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 26 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 474 millones del sorteo del Mega Millions del viernes 26 de septiembre de 2025.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios. El más grande es el premio mayor, que se gana al acertar los cinco números principales y la Mega Ball. Sin embargo, también puedes obtener premios más pequeños al acertar combinaciones de números. El premio más bajo se consigue con solo acertar la Mega Ball. Además, por un dólar extra, puedes activar la opción Megaplier para multiplicar tus premios no acumulativos hasta por cinco veces.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: todos los martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (hora del este). Las transmisiones se realizan en vivo desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy sencillo. Debes elegir cinco números del 1 al 70, y un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres que el sistema escoja los números por ti, puedes pedir la opción de “Quick Pick”. Para ganar el gran premio, necesitas que los seis números de tu boleto coincidan con los del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de $2 por jugada. Si deseas añadir la opción Megaplier para aumentar tus posibles ganancias en premios menores, el costo total del boleto por jugada será de $3.