El Mega Millions vive una nueva edición y una de las loterías más importantes de Estados Unidos va a sortear 323 millones de dólares, una cifra que puede cambiar tu vida de forma radical si eres el afortunado ganador. Para el sorteo de este martes 3 de febrero de 2026, te contaré si alguien ganó el Mega Millions, con todos los resultados y números ganadores de esta lotería .

El recuerdo de los últimos grandes premios aún está fresco. A comienzos de diciembre, un afortunado jugador de Nueva Jersey logró llevarse 90 millones de dólares tras acertar la combinación completa, apenas semanas después de que Georgia celebrara uno de los jackpots más impactantes del año, con un premio cercano a los 980 millones de dólares, ubicado entre los más altos en la historia del Mega Millions. En cuanto a la identificación de los ganadores, las normas varían según el estado: en lugares como Florida, los nombres suelen hacerse públicos, aunque los premios superiores a 250 mil dólares cuentan con un periodo de reserva de hasta 90 días.

Jugar al Mega Millions es simple y accesible. Cada boleto cuesta 2 dólares y el sorteo se realiza puntualmente a las 11:00 p.m. (hora del Este). Los participantes pueden elegir sus números manualmente o confiar en la selección automática, sabiendo que la probabilidad de acertar el premio mayor es de 1 entre 290 millones. Aun así, la ilusión se mantiene viva, respaldada por miles de historias de jugadores en ciudades como Miami, Los Ángeles o Houston que, sin llevarse el jackpot, han logrado premios secundarios millonarios al acertar las cinco bolas blancas.

Jugando el Mega Millions tienes la posibilidad de convertirte en el próximo millonario de Estados Unidos (Foto: Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Resultados Mega Millions, martes 3 de febrero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 3 de febrero de 2026?

No hubo ganador de los 303 millones de dólares de este viernes 30 de enero de 2026. El premio mayor aumenta a 323 millones de dólares para el martes 3 de febrero.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por solo un dólar adicional, puedes añadir la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, incrementando tus ganancias secundarias.

Revisa esta nota para que sepas los resultados del sorteo de la lotería Mega Millions del 23 de enero de 2026 (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y luego escoger un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Para ganar el gran premio, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago del premio mayor?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides incluir la opción Megaplier, el costo total asciende a $3 por jugada. En caso de ganar el premio mayor, el ganador puede elegir entre recibir el monto total como una anualidad creciente pagada a lo largo de 30 años o, la opción más popular, recibir un pago único en efectivo (lump sum).