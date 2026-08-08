El Powerball llega este sábado 8 de agosto de 2026 con un jackpot estimado de US$856 millones, uno de los premios más grandes en la historia de la lotería estadounidense. El pozo continúa creciendo después de que nadie acertara la combinación completa en el sorteo del miércoles. Revisa aquí los números ganadores, el Powerball, el Power Play y, una vez concluida la extracción, si finalmente apareció un ganador del gran premio.

TL;DR del sorteo del Powerball (08/08/2026)

Sorteo: sábado 8 de agosto de 2026.

Jackpot estimado: US$856 millones.

Valor en efectivo: US$370.7 millones.

Hora: 10:59 p.m. ET.

Números ganadores: 5-9-35-54-63.

Powerball: 7.

Power Play: 3x.

Ganador del jackpot: pendiente.

¿Alguien ganó el Powerball hoy, 8 de agosto?

Por ahora, el jackpot de US$856 millones sigue en juego. El sorteo de este sábado está programado para las 10:59 p.m. ET, por lo que la respuesta sobre si existe un nuevo ganador se conocerá después de la extracción y la verificación de los boletos.

El premio alcanzó esta cifra luego de que nadie acertara las cinco bolas blancas y el Powerball rojo en el sorteo del miércoles 5 de agosto. De acuerdo con Powerball, el premio de este sábado es el octavo jackpot más grande en la historia de la lotería.

Ganador del jackpot del 8 de agosto: pendiente de confirmación.

Números ganadores del Powerball hoy, 8 de agosto

La combinación ganadora del sorteo de este sábado se actualizará después de la extracción.

Resultado Número Primera bola 5 Segunda bola 9 Tercera bola 35 Cuarta bola 54 Quinta bola 63 Powerball 7 Power Play 3x

Números ganadores: 5-9-35-54-63

5-9-35-54-63 Powerball: 7

7 Power Play: 3x

US$856 millones: ¿cuánto puede ganar el afortunado del Powerball?

El jackpot anunciado para este sábado es de US$856 millones, mientras que la alternativa de pago único tiene un valor estimado de US$370.7 millones, antes de impuestos.

El ganador puede elegir entre una anualidad, que se distribuye en 30 pagos durante 29 años, o el pago único en efectivo. Ambas cantidades están sujetas a los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes.

Modalidad Premio estimado Anualidad US$856 millones Pago único en efectivo US$370.7 millones

El último sorteo dejó el premio mayor sin ganador

El miércoles 5 de agosto, las bolas extraídas fueron 14, 20, 59, 60 y 61, mientras que el Powerball fue 25. El multiplicador Power Play fue 2x.

Ningún boleto consiguió el jackpot. Tampoco hubo ganadores de US$2 millones correspondientes a la categoría de cinco números más Power Play. En cambio, un jugador de Ohio acertó los cinco números blancos y obtuvo el premio de US$1 millón.

Últimos resultados del Powerball

Estos son los cinco sorteos más recientes:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 – 20 – 59 – 60 – 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x

¿Por qué el jackpot del Powerball llegó a US$856 millones?

El premio mayor lleva 41 sorteos consecutivos sin ganador y el sorteo de este sábado representa el número 42 de la actual racha, según informó Powerball. El último jackpot fue ganado el 2 de mayo de 2026, cuando boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de US$20 millones.

La actual acumulación ya colocó al premio de este sábado dentro del top 10 histórico de jackpots de Powerball. Con US$856 millones estimados, ocupa el octavo lugar de la lista.

¿A qué hora es el Powerball hoy?

El sorteo del sábado 8 de agosto se realiza a las 10:59 p.m. ET desde el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee. Powerball celebra sus sorteos todos los lunes, miércoles y sábados.

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Cómo se gana el jackpot del Powerball?

Para quedarse con el premio mayor es necesario acertar las cinco bolas blancas y el Powerball rojo. Los números blancos se eligen del 1 al 69, mientras que el Powerball corresponde a una selección del 1 al 26.

Powerball ofrece nueve formas de ganar un premio. La probabilidad de obtener cualquier premio es de aproximadamente 1 entre 24.9, mientras que la posibilidad de acertar el jackpot es de 1 entre 292.2 millones.

¿Qué es el Power Play?

El Power Play es una opción adicional que puede multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot. Tiene un costo extra de US$1 por jugada.

Los multiplicadores disponibles son 2x, 3x, 4x, 5x y, bajo determinadas condiciones, 10x. El premio de Match 5 + Power Play es de US$2 millones.

En el sorteo del miércoles 5 de agosto, el Power Play fue 2x.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Si este sábado no aparece un ganador del jackpot, el premio volverá a acumularse para el siguiente sorteo.

La próxima fecha será el lunes 10 de agosto de 2026, con un nuevo monto que dependerá de los resultados de la jornada del sábado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 8 de agosto

¿Alguien ganó el Powerball hoy?

El ganador del jackpot del sábado 8 de agosto está pendiente de confirmación. El sorteo se realiza a las 10:59 p.m. ET.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball hoy?

Los números del sorteo del 8 de agosto serán actualizados después de la extracción oficial.

¿Cuánto está pagando el Powerball?

El jackpot estimado es de US$856 millones y la opción de pago único en efectivo alcanza los US$370.7 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

El miércoles 5 de agosto salieron 14 – 20 – 59 – 60 – 61, con Powerball 25 y Power Play 2x.

¿Alguien ganó el jackpot del miércoles?

No. Nadie acertó la combinación necesaria para llevarse el premio mayor.

¿Cuándo vuelve a jugarse el Powerball?

Si el jackpot no tiene ganador este sábado, el próximo sorteo será el lunes 10 de agosto de 2026.