El premio mayor más grande de Powerball en lo que va de 2026 vuelve a ponerse en juego este sábado 1 de agosto. Después de atravesar buena parte del verano sin encontrar dueño, el jackpot llegó a $707 millones, con una opción de cobro inmediato estimada en $307.3 millones antes de impuestos. La pregunta que concentra ahora la atención no es solamente qué números saldrán del bombo, sino si esta será finalmente la noche en que termine una racha que comenzó hace casi tres meses.

El sorteo se realizará a las 10:59 p.m. ET desde el estudio de Powerball en Tallahassee, Florida. Hasta entonces, los números que aparecen en esta nota permanecerán en blanco. MAG actualizará los resultados una vez concluido el sorteo y después de que la información oficial permita determinar si existe uno o más boletos ganadores del jackpot.

Resultados del Powerball hoy, sábado 1 de agosto de 2026

Estos son los espacios reservados para la combinación ganadora de esta noche:

Resultado Números Bolas blancas — · — · — · — · — Powerball — Power Play — Ganador del jackpot Pendiente Premio mayor $707 millones Valor en efectivo $307.3 millones

Actualización: los números oficiales serán incorporados a esta tabla después de las 10:59 p.m. ET. Que aparezca la combinación ganadora no significa necesariamente que ya se conozca si alguien acertó el jackpot: las loterías participantes deben validar posteriormente los boletos premiados.

¿Alguien ganó el Powerball de hoy, 1 de agosto?

Todavía no hay respuesta. El sorteo del sábado no se ha realizado y, por tanto, no existe una combinación ganadora oficial ni puede determinarse si algún boleto acertó los seis números.

Para quedarse con el jackpot es necesario acertar las cinco bolas blancas y la Powerball roja. No importa el orden en el que aparezcan las cinco primeras. Las probabilidades de conseguirlo son de 1 entre 292,201,338.

Una vez publicados los resultados, esta sección será actualizada para responder directamente una de estas dos posibilidades:

Sí hubo ganador: se indicará cuántos boletos acertaron el jackpot y, cuando sea confirmado oficialmente, dónde fueron vendidos.

se indicará cuántos boletos acertaron el jackpot y, cuando sea confirmado oficialmente, dónde fueron vendidos. No hubo ganador: se informará el nuevo premio estimado para el siguiente sorteo.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El premio mayor estimado para este sábado asciende a $707 millones si el ganador elige la modalidad de anualidad.

La otra alternativa es recibir aproximadamente $307.3 millones en un único pago en efectivo. Ambas cifras son anteriores a los impuestos que correspondan.

La anualidad se distribuye mediante 30 pagos escalonados durante 29 años. El ganador recibe un pago inicial y posteriormente 29 pagos anuales que aumentan progresivamente.

Modalidad Valor estimado Forma de cobro Anualidad $707 millones 30 pagos durante 29 años Efectivo $307.3 millones Un solo pago Impuestos No incluidos Dependen de obligaciones federales y jurisdiccionales

Por eso, ganar $707 millones no significa recibir $707 millones inmediatamente en una cuenta bancaria. La cifra anunciada corresponde al valor de la anualidad.

¿A qué hora se juega el Powerball hoy en Estados Unidos?

Powerball mantiene su horario habitual de las 10:59 p.m. del Este. Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados.

Estas son las horas de referencia para algunas de las principales ciudades estadounidenses:

Ciudad / región Hora del sorteo Nueva York, Miami, Atlanta, Washington D.C. 10:59 p.m. ET Chicago, Dallas, Houston, Minneapolis 9:59 p.m. CT Denver, Salt Lake City 8:59 p.m. MT Los Ángeles, Las Vegas, Seattle, San Francisco 7:59 p.m. PT Anchorage 6:59 p.m. AKDT Honolulu 4:59 p.m. HST

Los horarios límite para comprar boletos no son iguales en todo Estados Unidos. Cada jurisdicción establece su propio cierre de ventas y puede dejar de comercializarlos una o dos horas antes del sorteo.

¿Dónde se realiza el sorteo del Powerball?

Las bolas no se extraen en el estado donde se vende el boleto ganador. Los sorteos nacionales se llevan a cabo en el Florida Lottery Draw Studio de Tallahassee, Florida, bajo procedimientos de control establecidos para la lotería.

Powerball señala además que los números oficiales son registrados bajo la observación de una firma contable independiente y que, ante cualquier discrepancia, prevalece el resultado oficial del sorteo.

¿Dónde ver el sorteo del Powerball EN VIVO?

La transmisión oficial comienza a las 10:59 p.m. ET. Powerball ofrece el sorteo en directo a través de su propia página y también dispone de material de los sorteos en su canal de YouTube. Dependiendo del mercado, estaciones locales de televisión pueden emitir igualmente la extracción: Ver el sorteo EN VIVO en Powerball

Para consultar los resultados después de la extracción conviene utilizar la combinación publicada por Powerball o por la lotería oficial de la jurisdicción donde fue comprado el boleto.

Los últimos cinco resultados del Powerball

La combinación del miércoles 29 de julio fue 30, 36, 40, 42 y 57, con la Powerball 2 y un Power Play 2X. Nadie acertó los seis números, lo que permitió que el jackpot continuara creciendo.

Fecha Bolas blancas Powerball Power Play Mié. 29 de julio 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2X Lun. 27 de julio 6 - 26 - 46 - 58 - 65 25 2X Sáb. 25 de julio 3 - 4 - 24 - 36 - 47 17 4X Mié. 22 de julio 4 - 5 - 22 - 50 - 58 1 3X Lun. 20 de julio 2 - 9 - 44 - 53 - 59 8 2X

Los resultados anteriores permiten revisar un boleto, pero no ofrecen ninguna ventaja estadística para predecir la siguiente combinación: cada extracción es independiente. Los registros oficiales de sorteos anteriores pueden consultarse en Powerball.

¿Cuándo fue la última vez que alguien ganó el jackpot?

La sequía actual comenzó después del sorteo del 2 de mayo de 2026. Aquella noche, dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un jackpot de $20 millones.

Desde entonces, ningún boleto ha conseguido combinar las cinco bolas blancas con la Powerball roja. El premio fue creciendo durante el verano hasta convertirse en el jackpot más alto de Powerball de 2026.

Estos fueron los jackpots ganados durante 2026 antes de la racha actual:

Fecha Jackpot Boleto(s) ganador(es) 2 de mayo $20 millones Florida y Texas 29 de abril $143 millones Indiana y Kansas 6 de abril $230.8 millones Delaware 2 de marzo $250.8 millones Arkansas 21 de enero $209.3 millones North Carolina

¿Cómo se juega Powerball?

Una jugada estándar cuesta $2. El jugador debe escoger:

5 números del 1 al 69 para las bolas blancas y 1 número del 1 al 26 para la Powerball roja.

También es posible utilizar Quick Pick, con el que el sistema genera aleatoriamente la combinación. Para ganar el jackpot deben coincidir las seis selecciones.

Powerball se comercializa en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En julio de 2026 el juego también inició su expansión al Reino Unido.

¿Qué es Power Play y cuánto cuesta?

Por $1 adicional, Power Play permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot por 2X, 3X, 4X o 5X. El multiplicador 10X solamente está disponible cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos, por lo que no entra en juego con un premio de $707 millones.

Hay una excepción importante: acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball normalmente paga $1 millón; con Power Play, ese premio pasa a $2 millones, independientemente del multiplicador seleccionado.

¿Cuánto paga Powerball por cada número acertado?

No es necesario ganar el jackpot para obtener un premio. Existen nueve categorías.

Aciertos Premio base 5 bolas + Powerball Jackpot 5 bolas $1 millón 4 bolas + Powerball $50,000 4 bolas $100 3 bolas + Powerball $100 3 bolas $7 2 bolas + Powerball $7 1 bola + Powerball $4 Solo Powerball $4

En California, los premios de categorías inferiores funcionan bajo un sistema pari-mutuel y pueden variar según las ventas y el número de ganadores.

¿Qué probabilidades hay de ganar Powerball?

La dificultad cambia radicalmente según el premio buscado. Acertar únicamente la Powerball paga $4, mientras que conseguir los seis números exige superar unas probabilidades de más de 292 millones a uno.

Premio Probabilidad aproximada Jackpot 1 en 292,201,338 $1 millón 1 en 11,688,054 $50,000 1 en 913,129 Cualquier premio 1 en 24.87

Esto también explica por qué una racha prolongada sin ganador no significa que el siguiente sorteo tenga mayores probabilidades de producir un jackpot. Las probabilidades de cada combinación permanecen iguales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 1 de agosto

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Todavía no han sido sorteados. Esta nota será actualizada después de las 10:59 p.m. ET con las cinco bolas blancas, la Powerball y el multiplicador Power Play.

¿Alguien ganó los $707 millones?

La respuesta se conocerá después del sorteo y de la verificación de los resultados. MAG actualizará esta información en cuanto exista confirmación oficial.

¿Cuánto vale el jackpot del Powerball?

El premio estimado es de $707 millones mediante anualidad, con una opción de aproximadamente $307.3 millones en efectivo antes de impuestos.

¿Qué números necesito acertar para ganar el jackpot?

Los cinco números correspondientes a las bolas blancas más la Powerball roja.

¿Cuándo es el próximo sorteo si nadie gana?

Powerball realiza sorteos los lunes, miércoles y sábados. Si el jackpot queda nuevamente vacante este sábado, el siguiente será el lunes 3 de agosto de 2026, con un premio mayor que se anunciará después de procesar los resultados.

¿Dónde debo cobrar un boleto ganador?

Los premios deben reclamarse en la misma jurisdicción donde se compró el boleto. Los procedimientos y plazos dependen de cada lotería.