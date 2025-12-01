El jackpot de Powerball ha escalado hasta unos impresionantes $740 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo valorada en $346.1 millones, para el sorteo de este lunes 01 de diciembre de 2025. El gran premio sigue sin ser reclamado, ya que nadie acertó la combinación ganadora en el sorteo anterior del sábado 29 de noviembre. Este nuevo sorteo genera una expectación masiva en EE.UU. al iniciar el mes con una cifra que cambiaría la vida de cualquier afortunado.

Los números ganadores del último sorteo (sábado 29 de noviembre) fueron 19, 22, 30, 32, 59, y el Powerball fue el 1, con un multiplicador Power Play de 2X. Aunque el premio mayor de $715 millones quedó vacante, un afortunado jugador en Florida sí acertó los cinco números principales, llevándose un premio de $1 millón de dólares.

El sorteo con el gigantesco premio de $740 millones se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET de este lunes 01 de diciembre. Los resultados oficiales, incluyendo los nuevos números ganadores y si alguien ganó el Powerball, serán confirmados poco después del sorteo.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto.

Resultados del Powerball del lunes 01 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del 01 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 01 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 01 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

¿Cómo se juega a Powerball y cuál es el costo del boleto?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar un total de seis números. Esto incluye cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base para una jugada es de tan solo $2 por boleto.

¿Cuáles son las categorías de premios y cuántas formas hay de ganar?

Existen nueve categorías de premios que van desde recuperar la inversión hasta el multimillonario jackpot. Por ejemplo, acertar los cinco números principales sin la Powerball otorga $1 millón. Premios menores incluyen $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball, y el premio más bajo es de $4 por acertar solo la Powerball roja. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). La hora límite para comprar boletos suele ser entre una y dos horas antes de la hora oficial del sorteo, dependiendo de la jurisdicción.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que cuesta $1 adicional y puede multiplicar los premios secundarios (no el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del sorteo. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Se puede comprar Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo es posible en las jurisdicciones que han autorizado su venta; la venta de boletos entre estados está prohibida. En cuanto a los números, el orden de los cinco números principales no afecta la obtención de un premio, siempre que coincidan con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto.