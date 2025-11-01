¡Atención, cazadores de la suerte! El popular sorteo Powerball está acaparando todos los titulares porque el premio mayor ha escalado a una cifra monumental, rompiendo la barrera de los 400 millones de dólares. La emoción alcanza su punto máximo con el próximo y esperado sorteo que se llevará a cabo este sábado 01 de noviembre de 2025. Esta es su oportunidad de oro para cambiar radicalmente su vida, con una opción de cobro en efectivo estimada en $190.7 millones, ¡una suma que no puede ignorar!

Aunque el sorteo del miércoles 29 de octubre, con un premio de $376 millones, no tuvo un ganador del gran premio ni del Match 5 con Power Play, la suerte sí tocó a un afortunado en California. Este billete se llevó el premio de $1 millón del Match 5, demostrando que siempre hay oportunidades de ganar. Los números ganadores para ese sorteo fueron 4, 24, 49, 60, 65 y el Powerball fue 1, con un Powerplay de 2X. El no haber un ganador del premio mayor ha provocado que el pozo crezca hasta estos asombrosos $400 millones para el sorteo de este sábado.

El sorteo de Powerball, que lo tiene todo el mundo expectante, se realizará este sábado 01 de noviembre a las 10:59 p.m. ET. Recuerde que los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, brindando múltiples oportunidades. Para participar por el gigantesco premio de $400 millones, solo debe seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para la Powerball roja. El billete estándar cuesta solo $2, con opciones de agregar Power Play o Double Play por $1 adicional para multiplicar sus ganancias secundarias.

Adquirir su billete para el sorteo del sábado es muy sencillo, ya que Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Puede comprar sus boletos en miles de puntos de venta autorizados, incluyendo gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia. Tenga en cuenta que los plazos de venta varían, generalmente cortando de una a dos horas antes del sorteo, así que planifique su compra con anticipación. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero solo necesita un billete para tener esa oportunidad.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: KAREN BLEIER / AFP) / KAREN BLEIER

Resultados del Powerball del sábado 01 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 01 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 01 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 01 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 01 de noviembre de 2025 ascendió a 400 millones de dólares, con un premio en efectivo de $189.0 millones.

¿Cómo se juega Powerball y cuántos premios puedo ganar?

Para jugar, eliges cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. Tienes nueve categorías de premios, desde el jackpot por acertar los seis números, hasta $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas. El premio más pequeño es de $4. ¡Solo necesitas $2 por boleto!

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar mi boleto?

Power Play es una opción de $1 que puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos de Powerball en persona en 45 estados de EE. UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar.

El sorteo del Powerball de este sábado 01 de noviembre reparte un premio acumulado de 400 millones de dólares en Estados Unidos. (Foto: AFP)

¿Puedo comprar boletos de Powerball por Internet y cuándo es la hora límite?

Sí, pero solo en los estados que lo permiten legalmente. La venta de boletos a través de fronteras estatales está prohibida. El plazo límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo. ¡No te arriesgues a comprar en sitios web no autorizados!

¿El orden de los números afecta si gano un premio?

No, el orden en que salgan los cinco números principales no importa, solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda: ¡no puedes combinar números de jugadas diferentes en el mismo boleto!