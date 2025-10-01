El premio mayor de Powerball sigue al alza y alcanzó los $174 millones para el próximo sorteo de mitad de semana, tras no registrarse ningún ganador del jackpot en el sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025. Los números ganadores de la noche fueron 1, 3, 27, 60, 65, con la Powerball 16 y un multiplicador Power Play de 5X. Si bien el premio gordo ($160 millones con opción de $74.2 millones en efectivo) quedó vacante, la suerte sí tocó a cuatro jugadores.

Cuatro afortunados boletos, comprados en Florida, Illinois, Nueva York y Washington, acertaron los cinco números blancos, llevándose un premio secundario de $1 millón cada uno. Este rollover de nueve veces comenzó después de que el premio mayor se restableciera a $20 millones el 8 de septiembre, tras el histórico reparto del bote de $1.8 mil millones. Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

El próximo sorteo, que tendrá lugar este miércoles 1 de octubre de 2025, ofrecerá un premio mayor de $174 millones con una opción de pago en efectivo de $80.7 millones. Con un costo de $2 por boleto, los jugadores pueden añadir la opción Power Play por un dólar adicional para multiplicar sus premios secundarios. Las probabilidades de ganar el jackpot se mantienen en 1 entre 292.2 millones.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball hoy, miércoles 01 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 01 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 01 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo del miércoles 01 de octubre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 01 de octubre de 2025 ascendió a 174 millones de dólares, con un premio en efectivo de $80.7 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, siendo el mínimo de $4 por acertar solo la Powerball. El premio máximo es el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son significativamente mejores, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional, multiplica tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no necesitas ser ciudadano o residente de EE. UU. para poder participar y reclamar cualquier premio que ganes.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida para los residentes de las jurisdicciones que han autorizado explícitamente este servicio. La venta por internet entre diferentes estados está estrictamente prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Los boletos comprados en sitios web no autorizados pueden ser invalidados.

¿El orden de los números afecta el premio ganado en Powerball?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo importa que coincidan. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir de forma exacta. Recuerda que cada jugada en tu boleto se evalúa de forma independiente, y no puedes combinar números de diferentes jugadas para conseguir un premio.