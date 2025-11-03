El sueño de la lotería sigue creciendo, con el Powerball alcanzando un colosal pozo mayor de $419 millones de dólares para el sorteo de este lunes 03 de noviembre de 2025, con una opción de valor en efectivo estimado en $199.1 millones. Este espectacular incremento se produce luego de que nadie acertara la combinación completa en el sorteo del sábado, 1 de noviembre, cuyos números ganadores fueron: 2, 26, 43, 44, 62, con la Powerball 22 y un Power Play de 2X. Los sorteos se realizan tres veces a la semana (lunes, miércoles y sábado) a las 10:59 p.m. ET.

Para participar en el sorteo de los $419 millones, debes elegir cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26; el boleto tiene un costo de $2. Las probabilidades de llevarse el gran premio gordo son de 1 en 292.2 millones, lo que subraya la rareza de jackpots como el ganado en septiembre de 2025 por $1.787 mil millones. Los jugadores en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen hasta las 10:00 p.m. o 9:45 p.m. (según la jurisdicción) para asegurar su boleto.

El sorteo de esta noche no solo ofrece el premio mayor, sino también múltiples niveles de premios que van desde los $4 hasta los $2 millones al acertar cinco bolas blancas con la opción Power Play. Puedes seguir la transmisión del sorteo de Powerball en vivo a las 11:00 p.m. ET en el sitio web de la lotería o a través de canales de televisión locales. En este artículo, compartiremos los números ganadores de la noche tan pronto como estén disponibles.

Si resultas ser el afortunado ganador del Powerball de $419 millones, te unirías a una lista histórica que incluye los jackpots más grandes jamás entregados, como el récord de $2.04 mil millones. Recuerda que no es necesario ser ciudadano para jugar y la clave está en acertar la combinación exacta de los seis números. ¡Revisa con atención este artículo después del sorteo para saber si hoy es tu día de suerte!

Resultados del Powerball del lunes 03 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 03 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 03 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 03 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 03 de noviembre de 2025 ascendió a 419 millones de dólares, con un premio en efectivo de $198.0 millones.

¿Cómo se juega Powerball y cuántos premios puedo ganar?

Para jugar, eliges cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. Tienes nueve categorías de premios, desde el jackpot por acertar los seis números, hasta $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas. El premio más pequeño es de $4. ¡Solo necesitas $2 por boleto!

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar mi boleto?

Power Play es una opción de $1 que puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos de Powerball en persona en 45 estados de EE. UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar.

¿Puedo comprar boletos de Powerball por Internet y cuándo es la hora límite?

Sí, pero solo en los estados que lo permiten legalmente. La venta de boletos a través de fronteras estatales está prohibida. El plazo límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo. ¡No te arriesgues a comprar en sitios web no autorizados!

¿El orden de los números afecta si gano un premio?

No, el orden en que salgan los cinco números principales no importa, solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda: ¡no puedes combinar números de jugadas diferentes en el mismo boleto!