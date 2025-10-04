El premio mayor de Powerball continúa su ascenso tras el sorteo del miércoles 1 de octubre, alcanzando unos impresionantes $195 millones para la próxima rifa. La opción de valor en efectivo para el sorteo del sábado 4 de octubre de 2025 es de $90.5 millones. A pesar de que nadie acertó los seis números para llevarse los $175 millones del sorteo pasado, la fiebre de la lotería sigue en auge a pocas semanas de la histórica victoria de $1.8 mil millones.

Los números ganadores del sorteo del miércoles 1 de octubre fueron 8, 17, 22, 28, 55, y el Powerball fue el 14, con la opción Power Play en 3X. Aunque el gran premio se acumuló una vez más —siendo el décimo rollover desde que se reinició el jackpot—, sí hubo un afortunado ganador de un premio secundario. Un boleto vendido en Georgia acertó las cinco bolas blancas para llevarse un premio de $1 millón.

El próximo sorteo de Powerball está programado para el sábado 4 de octubre de 2025, a las 10:59 p.m. ET (hora del este). Los sorteos se realizan puntualmente cada lunes, miércoles y sábado, y pueden seguirse en vivo desde el sitio web oficial de la lotería. Pese a que las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, el sueño de un premio que cambia la vida mantiene a los jugadores comprando sus boletos de $2.

Antes del sorteo del miércoles, los números ganadores del lunes 29 de septiembre habían sido 1, 3, 27, 60, 65, con el Powerball 16 y Power Play 5X. En ese sorteo, cuatro afortunados, incluyendo un ganador en Florida, lograron un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas. Con el jackpot acercándose a la marca de los $200 millones, la emoción por el sorteo del sábado crece.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball hoy, sábado 04 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del sábado 04 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 04 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sábado 04 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 04 de octubre de 2025 ascendió a 195 millones de dólares, con un premio en efectivo de $90.5 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, siendo el mínimo de $4 por acertar solo la Powerball. El premio máximo es el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), transmitiéndose en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio en la lotería son mucho más favorables: 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, multiplica tus premios no acumulativos por un factor de hasta 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar y reclamar cualquier premio ganado.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está disponible en las jurisdicciones que han autorizado este servicio, y la venta a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para asegurar la validez de tu boleto, evita comprarlo en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto. Además, ten en cuenta que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para ganar un premio.