El Powerball vuelve a poner en juego uno de los premios más atractivos del año este miércoles 5 de agosto de 2026. Después de que nadie acertara los seis números en el sorteo del lunes, el jackpot aumentó hasta un estimado de US$786 millones, con un valor en efectivo de US$341.6 millones. Sigue aquí los resultados, los números ganadores y conoce si hubo un ganador del premio mayor en Estados Unidos.

TL;DR del Powerbal del 5 de agosto de 2026

Sorteo: miércoles 5 de agosto de 2026.

miércoles 5 de agosto de 2026. Jackpot estimado: US$786 millones.

US$786 millones. Valor en efectivo: US$341.6 millones.

US$341.6 millones. Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET.

10:59 p.m. ET. Números ganadores: —.

—. Powerball: —.

—. Power Play: —.

—. ¿Hubo ganador del jackpot?: por confirmar.

¿Alguien ganó el Powerball hoy, miércoles 5 de agosto?

El ganador o los ganadores del Powerball del miércoles 5 de agosto de 2026 se conocerán después del sorteo programado para las 10:59 p.m. ET. Hasta entonces, el premio mayor permanece estimado en US$786 millones.

Una vez realizada la extracción, además de comprobar los seis números, será necesario esperar la confirmación oficial para determinar si algún boleto acertó las cinco bolas blancas y el Powerball rojo, combinación necesaria para llevarse el jackpot.

Actualización después del sorteo: —.

Números ganadores del Powerball hoy, 5 de agosto

Estos son los números ganadores del Powerball de este miércoles 5 de agosto. Los resultados serán actualizados una vez finalizado el sorteo.

Resultado Número Primera bola — Segunda bola — Tercera bola — Cuarta bola — Quinta bola — Powerball — Power Play —

Combinación ganadora: — – — – — – — – — | Powerball: —

¿De cuánto es el jackpot del Powerball hoy?

El premio mayor para el sorteo de este miércoles asciende a US$786 millones. El ganador podrá elegir entre recibir el jackpot mediante una anualidad o seleccionar la alternativa de US$341.6 millones en efectivo, antes de los impuestos correspondientes.

El premio siguió creciendo porque nadie ganó el jackpot en el sorteo del lunes 3 de agosto.

¿Cuáles fueron los últimos números ganadores del Powerball?

En el sorteo del lunes 3 de agosto de 2026, los números ganadores fueron:

Números ganadores: 8 – 30 – 41 – 48 – 54

8 – 30 – 41 – 48 – 54 Powerball: 4

4 Power Play: 2x.

Ningún boleto consiguió la combinación necesaria para llevarse el gran premio. Sin embargo, un boleto vendido en Wisconsin ganó US$2 millones al acertar las cinco bolas blancas y contar con Power Play.

Últimos resultados del Powerball

Aquí conviene mantener una tabla histórica actualizable, porque fortalece la intención secundaria de “resultados Powerball”

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 5 de agosto de 2026 Pendiente — — 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x 27 de julio de 2026 6 – 26 – 46 – 58 – 65 25 2x

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo del Powerball se realiza a las 10:59 p.m. ET. Debido a las diferentes zonas horarias de Estados Unidos, la hora cambia dependiendo de dónde se encuentre el jugador.

Ciudad / zona Hora del Powerball Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Dallas 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Phoenix* 7:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

*La equivalencia de Arizona puede variar respecto de otras zonas debido a que la mayor parte del estado no aplica el horario de verano.

¿Dónde ver el sorteo del Powerball EN VIVO?

El sorteo puede seguirse a través de los medios y loterías participantes que ofrecen la transmisión en determinados mercados. Los resultados también se publican después de la extracción en los canales oficiales de Powerball.

El sorteo se celebra tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

¿Cómo se gana el jackpot del Powerball?

Para llevarse el premio mayor es necesario acertar las cinco bolas blancas y el Powerball rojo. Si más de un boleto consigue la combinación ganadora, el jackpot se divide entre los ganadores.

También existen premios inferiores por acertar diferentes combinaciones, por lo que un boleto puede resultar premiado aunque no consiga los seis números.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Si ningún jugador consigue el jackpot este miércoles, el próximo sorteo será el sábado 8 de agosto de 2026 y el premio mayor volverá a incrementarse.

El nuevo monto será anunciado después de que se certifiquen los resultados del sorteo del miércoles.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 5 de agosto

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para este miércoles 5 de agosto es de US$786 millones, mientras que la opción de pago único en efectivo asciende a US$341.6 millones, antes de impuestos.

¿Qué números salieron en el Powerball hoy?

Los números ganadores del miércoles 5 de agosto se publicarán después del sorteo de las 10:59 p.m. ET y serán actualizados en esta nota.

¿Alguien ganó el último Powerball?

No. Nadie ganó el jackpot el lunes 3 de agosto, cuando salieron los números 8, 30, 41, 48 y 54, con Powerball 4. Esto permitió que el premio mayor aumentara hasta los US$786 millones.

¿Qué días se juega Powerball?

Los sorteos se realizan lunes, miércoles y sábados.

¿Cuánto cuesta jugar Powerball?

El precio y las opciones adicionales aplicables deben comprobarse con la lotería participante correspondiente al lugar donde se compre el boleto.