La expectación crece ante el sorteo del Powerball de este miércoles 05 de noviembre de 2025, cuyo premio mayor ha ascendido a unos estimados $438 millones de dólares ($208.2 millones en efectivo). Este aumento se produce después de que, lamentablemente, nadie ganara el jackpot en el sorteo anterior del lunes 3 de noviembre. Los resultados de ese sorteo pasado arrojaron la siguiente combinación de números ganadores: 3, 32, 40, 43, 57 y la Powerball 18, con un multiplicador Power Play de 2X.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, a las 10:59 p.m. ET. En este artículo, confirmaremos rápidamente si alguien ganó el premio de $438 millones y proporcionaremos la combinación completa de números ganadores del 5 de noviembre. Puedes comprar tu boleto por $2, con opción de añadir la función Power Play ($1 extra) o el Double Play ($1 extra) para ganar premios secundarios de hasta $10 millones.

Es crucial recordar que las probabilidades de llevarse el jackpot son de 1 en 292.2 millones. Para participar en el sorteo de hoy, las horas límite para comprar boletos varían por estado (en Michigan, por ejemplo, es 9:45 p.m.). El sorteo se transmite en vivo desde Florida y se puede ver vía streaming en Powerball.com.

Resultados del Powerball del miércoles 05 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del miércoles 05 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 05 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 05 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 05 de noviembre de 2025 ascendió a 438 millones de dólares, con un premio en efectivo de $207.0 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.