El premio mayor de la lotería Powerball continúa en ascenso, alcanzando la impresionante cifra de $207 millones, con una opción de pago en efectivo de $96.9 millones. Este aumento se produce después de que ningún jugador acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado 4 de octubre de 2025, que ofrecía un jackpot de $195 millones. Los números ganadores del sorteo del sábado fueron 3, 7, 47, 67, 68, con la Powerball 2 y un multiplicador Power Play de 2X.

A pesar de que nadie se llevó el gran premio mayor, el sorteo del sábado generó expectación, aunque tampoco hubo boletos que acertaran los cinco números blancos para llevarse el premio de $1 millón. Para el sorteo adicional Double Play, la combinación ganadora fue 5, 16, 40, 44, 47, y la Powerball 7, sin que se reportaran ganadores del premio mayor de $10 millones.

El próximo sorteo de Powerball se celebrará este lunes 6 de octubre de 2025 a las 10:59 p.m. ET, brindando una nueva oportunidad para convertirse en millonario. Los sorteos se realizan tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado) y puedes seguir la transmisión en vivo a través del sitio web oficial de la lotería. Jugar es sencillo: debes elegir cinco números entre 1 y 69 y un número Powerball entre 1 y 26.

La emoción se mantiene alta, pues el último gran jackpot ganado fue compartido por dos afortunados en Misuri y Texas en septiembre, alcanzando los $1.787 mil millones. Para ganar cualquier premio en Powerball, solo necesitas acertar la Powerball, lo que te otorga $4, aunque las probabilidades de llevarse el premio gordo son de 1 en 292.2 millones. Un boleto cuesta $2 y puedes añadir las opciones Power Play o Double Play por un dólar adicional.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball hoy, lunes 06 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 06 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 06 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncio si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del lunes 06 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 06 de octubre de 2025 ascendió a 207 millones de dólares, con un premio en efectivo de $96.9 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios disponibles?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números principales, o bolas blancas, de un grupo del 1 al 69, y elegir un número adicional, la Powerball (bola roja), de un grupo del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde un mínimo de $4 por acertar solo la Powerball roja. El premio más codiciado es el jackpot por acertar los seis números, además de un premio de $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se llevan a cabo los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), transmitiéndose en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho más favorables, de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, puede multiplicar tus premios no acumulativos hasta por 10 veces el monto original. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar y reclamar cualquier premio ganado.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado ese servicio, y la venta a través de fronteras estatales está estrictamente prohibida. La hora límite para comprar boletos varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para garantizar la validez de tu jugada, asegúrate siempre de comprar en puntos de venta o sitios web autorizados.

¿El orden de los números del Poweball sorteados afecta si gano un premio?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta la obtención de un premio; solo necesitas que coincidan. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto. Ten en cuenta que no se pueden combinar números de diferentes jugadas en el mismo boleto para conseguir un premio.