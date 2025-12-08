El sorteo de Powerball del sábado 6 de diciembre de 2025 concluyó sin un ganador del premio mayor, lo que disparó el jackpot a una cifra monumental de $875 millones de dólares para el próximo sorteo de este lunes. Este pozo acumulado, con un valor en efectivo de $403.6 millones, se mantiene entre los más grandes en la historia de la lotería en EEUU. La combinación ganadora del sorteo del sábado fue: los números blancos 13, 14, 26, 28 y 44, y la Powerball roja fue el 7, con un multiplicador Power Play de 2X.

A pesar de no salir el gran premio, el sorteo dejó varios afortunados ganadores de premios secundarios, incluyendo un boleto de $2 millones en Nueva Jersey (Match 5 + Power Play) y tres ganadores de $1 millón cada uno en Florida, Georgia y Texas. El próximo sorteo, que tiene una probabilidad de 1 en 292.2 millones de ganar el premio gordo, se llevará a cabo este lunes 8 de diciembre a las 10:59 p.m. ET (hora del Este).

No es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para participar en el Powerball. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Resultados del Powerball del lunes 08 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 08 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 08 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 08 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 08 de diciembre de 2025 ascendió a 875 millones de dólares, con un premio en efectivo de $403.6 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuál es el costo del boleto?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar un total de seis números. Esto incluye cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base para una jugada es de tan solo $2 por boleto.

¿Cuáles son las categorías de premios y cuántas formas hay de ganar?

Existen nueve categorías de premios que van desde recuperar la inversión hasta el multimillonario jackpot. Por ejemplo, acertar los cinco números principales sin la Powerball otorga $1 millón. Premios menores incluyen $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball, y el premio más bajo es de $4 por acertar solo la Powerball roja. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). La hora límite para comprar boletos suele ser entre una y dos horas antes de la hora oficial del sorteo, dependiendo de la jurisdicción.

Revisa esta nota para que sepas cuáles fueron los números ganadores para el sorteo de la lotería Powerball para el lunes 08 de diciembre 2025. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que cuesta $1 adicional y puede multiplicar los premios secundarios (no el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del sorteo. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Se puede comprar Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo es posible en las jurisdicciones que han autorizado su venta; la venta de boletos entre estados está prohibida. En cuanto a los números, el orden de los cinco números principales no afecta la obtención de un premio, siempre que coincidan con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto.