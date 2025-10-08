El premio mayor de Powerball sigue al alza, ya que nadie acertó la combinación completa de seis números en el sorteo del lunes 6 de octubre de 2025. Los números ganadores de la noche fueron: 28, 29, 32, 66 y 67, con la Powerball 3 y un multiplicador Power Play de 2X. Lamentablemente, tampoco hubo ganadores de premios secundarios de $1 millón ni del gran premio de $10 millones en el sorteo adicional Double Play.

Dado que el premio mayor quedó vacante, el acumulado de Powerball para el próximo sorteo se ha disparado a un estimado de $223 millones, con una opción en efectivo de $104.4 millones. Para participar, el costo básico del boleto es de $2, con la opción de añadir Power Play por $1 extra para multiplicar ganancias no acumulativas. Los sorteos se realizan tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET.

Para el sorteo de Double Play del 6 de octubre, los números resultantes fueron 9, 21, 37, 40, 52, y la Powerball 5. Este juego ofrece una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones, por un costo adicional de $1. Los boletos se pueden comprar en 45 estados hasta poco antes del sorteo; por ejemplo, en Michigan, las ventas cierran a las 9:45 p.m. la noche del sorteo.

El próximo sorteo de Powerball es este miércoles 8 de octubre de 2025. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87, aunque las de llevarse el jackpot son de 1 en 292.2 millones. Recuerda que puedes ver los sorteos en vivo a las 10:59 p.m. ET y consultar los resultados en la página oficial de Powerball.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball hoy, miércoles 08 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del miércoles 08 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 08 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del miércoles 08 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 08 de octubre de 2025 ascendió a 223 millones de dólares, con un premio en efectivo de $104.4 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar en Powerball, debes seleccionar cinco números principales (bolas blancas) en el rango del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios. El premio mínimo es de $4 por acertar solo la Powerball, y el premio máximo es el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin el número Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, multiplica tus premios no acumulativos por un factor de hasta 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar y reclamar cualquier premio ganado.

El momento en que una persona compra un boleto de Powerball en un local de Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está disponible en las jurisdicciones que han autorizado este servicio, y la venta a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para asegurar la validez, evita comprar en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con los números de tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Además, no se pueden combinar números de diferentes jugadas en un mismo boleto para ganar un premio.