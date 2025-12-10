El sorteo de Powerball de este miércoles 10 de diciembre de 2025 ofrece un espectacular jackpot de $930 millones de dólares, con un valor en efectivo de $429 millones. El pozo acumulado creció luego de que nadie acertara la combinación completa en el sorteo del lunes 8 de diciembre, cuyo premio mayor era de $880 millones. La combinación ganadora de ese sorteo fue: números blancos 8, 32, 52, 56, 64 y la Powerball roja fue el 23, con un multiplicador Power Play de 2X.

A pesar de no haber un ganador del premio principal, la noche sí dejó un afortunado millonario: un boleto vendido en Florida acertó las cinco bolas blancas para llevarse un premio de $1 millón de dólares. El Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado) a las 10:59 p.m. ET (hora del Este) con los resultados publicados inmediatamente, y la expectación ahora se centra en este sorteo, que tiene el potencial de coronar a uno de los ganadores más grandes de la historia de la lotería estadounidense.

El mayor premio ganado con un solo boleto de Powerball es de 2,040 millones de dólares, reclamado en California en 2022. El afortunado ganador, Edwin Castro, eligió el pago único, llevándose a casa unos 997.6 millones de dólares antes de impuestos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Resultados del Powerball del miércoles 10 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 10 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 10 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

¿Cómo se juega al Powerball y cuál es el costo por boleto?

Para jugar al Powerball, debes seleccionar seis números en total: cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base de participación es de solo $2 por boleto. Puedes elegir tus propios números de la suerte o pedir una jugada rápida (Quick Pick) para que la terminal los genere automáticamente.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: todos los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este de EE.UU.). Recuerda verificar la hora límite de compra de boletos en tu jurisdicción, ya que generalmente el corte de ventas ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Qué es Power Play y cuántas formas hay de ganar premios?

Power Play es una opción adicional que cuesta $1 extra por jugada y permite multiplicar los premios secundarios (todos excepto el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del multiplicador sorteado. Existen nueve categorías de premios para ganar, desde el reembolso básico de $4 (acertando solo la Powerball roja) hasta el premio de $1 millón (acertando las cinco bolas blancas). Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

El mayor premio mayor compartido de Powerball se produjo en 2016, cuando tres boletos se repartieron el premio de 1,586 millones de dólares. ¡Fue una victoria increíble para esos tres afortunados jugadores! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado explícitamente la venta electrónica. La compra transfronteriza entre estados o países está prohibida. Respecto a la selección de números, el orden de los cinco números principales no importa para ganar un premio; sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir exactamente con el sorteado.

¿Dónde puedo comprar boletos de Powerball y necesito ser ciudadano de EE.UU.?

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano ni residente de EE.UU. para participar en la lotería o reclamar un premio. Puedes comprar tu boleto en tiendas de conveniencia, gasolineras o supermercados autorizados dentro de las jurisdicciones participantes.