El premio mayor de la lotería Powerball ha escalado hasta la impresionante cifra de $467 millones de dólares para el sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025, con una opción de pago en efectivo estimada en $218.1 millones. Este premio millonario creció luego de que nadie acertara la combinación ganadora del sorteo anterior, realizado el miércoles 5 de noviembre. Los números ganadores del pasado miércoles fueron: 9-17-29-61-66 y la Powerball 26, con un multiplicador Power Play de 5X, lo que impulsa aún más la expectativa para el sorteo de hoy.

El sorteo del lunes 10 de noviembre se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este), y aquí te daremos los resultados y números ganadores oficiales tan pronto como sean anunciados. Para llevarte el gran jackpot, debes acertar los cinco números blancos y el número Powerball rojo. Sin embargo, recuerda que puedes ganar premios más pequeños, desde $4 (solo acertando la Powerball) hasta $1 millón (acertando los cinco números blancos).

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado. Con un premio que se acerca a los 500 millones de dólares, el interés por participar es altísimo. Algunos de los ganadores más recientes incluyen un premio de $205 millones en California y el histórico jackpot de $1.787 mil millones repartido entre Missouri y Texas.

¡Mantente atento! Revisa tus boletos del sorteo del lunes 10 de noviembre, y comprueba si el jackpot de $467 millones de dólares ya tiene un nuevo dueño en Estados Unidos.

El Power Play es una opción popular en la lotería Powerball que muchos jugadores eligen. | Crédito: AFP

Resultados del Powerball del lunes 10 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 10 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 10 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 10 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 10 de noviembre de 2025 ascendió a 490 millones de dólares, con un premio en efectivo de $228.9 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Muchos se preguntan si los extranjeros pueden entrar al sorteo de la lotería Powerball. | Crédito: AFP

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.