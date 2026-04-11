La expectativa crece en todo el país: este sábado 11 de abril de 2026, la lotería Powerball pone en juego un atractivo jackpot estimado en 35 millones de dólares. Tras el sorteo del pasado miércoles, donde la bolsa inició su nuevo ciclo en 20 millones, miles de jugadores en Estados Unidos buscan convertirse en los nuevos millonarios. El valor en efectivo para esta noche se sitúa en una cifra que podría cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. Mantente conectado para conocer los números ganadores en vivo y descubre si la suerte tocó a tu puerta este fin de semana.

Para entender el acumulado actual, es vital recordar los resultados del último sorteo realizado el miércoles 8 de abril de 2026. En esa ocasión, las balotas ganadoras fueron 03, 16, 17, 42, 52 con el Powerball número 3 y un multiplicador Power Play de 2x. Al no registrarse un ganador del premio mayor en esa fecha, el monto se incrementó para este sábado, generando una nueva ola de entusiasmo en las agencias. Si aún tienes tu boleto del miércoles, asegúrate de revisarlo, ya que podrías haber ganado premios secundarios de hasta dos millones de dólares.

Si vives en la zona triestatal, presta mucha atención a los horarios de cierre para comprar tus boletos legales hoy mismo. En Nueva York y Connecticut, tienes hasta las 10:00 p. m. para adquirir tu entrada en tiendas físicas o plataformas digitales oficiales. Por su parte, en Nueva Jersey, el límite es ligeramente más temprano, cerrando las ventas a las 9:45 p. m. sin excepciones. No dejes tu jugada para el último minuto, ya que la alta demanda suele saturar los terminales de venta justo antes de la hora límite del sorteo.

Participar es muy sencillo: elige cinco números entre el 1 y el 69, más una balota roja, el Powerball, entre el 1 y el 26. El costo por jugada es de solo 2 dólares, y las probabilidades de llevarse el gran premio mayor son de 1 en 292.2 millones. El sorteo oficial se transmite en directo a las 10:59 p. m. ET y puede seguirse a través del sitio web oficial de la lotería. También puedes sintonizar estaciones de televisión locales en ciudades como Miami, Los Ángeles o Chicago para vivir la emoción del resultado hoy.

Este 2026 ha sido un año histórico para el Powerball, con jackpots que han superado los 1,800 millones de dólares en estados como Arkansas. El récord absoluto sigue perteneciendo a California con el premio de 2,040 millones, lo que demuestra que cualquier estado o ciudad puede ser la siguiente. Recuerda firmar siempre tu boleto por detrás para proteger tu premio y consulta nuestra guía sobre cómo reclamar tus ganancias de forma segura. La suerte está en el aire, así que prepara tu combinación favorita y ten mucha fortuna en el sorteo millonario de esta noche.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Sábado 11 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $35 Millones Opción en Efectivo $15.9 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, sábado 11 de abril, en EE.UU. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 11 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 11 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 11 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 11 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 11/04/2026 X-X-X-X-X X X $35.000.000

¿Hubo ganador del bote de $35 millones del Powerball el 11 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del sábado 11 de abril cuyo premio mayor es de 35 millones de dólares (con un cash option de $15.9 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el lunes 13 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del sábado 11 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 11/04/2026 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: KAREN BLEIER / AFP) / KAREN BLEIER

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0