La expectativa entre la comunidad hispana en Estados Unidos crece tras confirmarse que nadie obtuvo el premio mayor en el sorteo del pasado sábado por la noche. Por ello, el acumulado del Powerball se ha elevado a un estimado de 57 millones de dólares para la jornada de este lunes 11 de mayo de 2026. Quienes prefieran recibir el premio en un solo pago en efectivo podrán acceder a una suma aproximada de 25.7 millones de dólares antes de las deducciones fiscales de ley. Millones de jugadores en diversos estados del país ya preparan sus boletos con la esperanza de iniciar la semana con una gran fortuna. Seguir la cobertura en vivo es fundamental para conocer de inmediato si surge un nuevo millonario en la región hoy.

En la jornada previa del sábado 9 de mayo, las balotas ganadoras correspondieron a los números 15, 41, 46, 47 y 56, con la bola roja del Powerball marcada con el 22 y un multiplicador Power Play de 2x. Ningún participante logró acertar las seis cifras para reclamar el jackpot, y tampoco se registraron boletos ganadores en la categoría de un millón de dólares por cinco aciertos sin la bola roja. Esta ausencia de ganadores de primer nivel propició que la bolsa acumulada aumentara considerablemente para el sorteo de esta noche. Los interesados pueden verificar la validez de sus jugadas anteriores en los portales autorizados de la lotería de su estado o directamente en el sitio oficial de la organización. Revisar detalladamente el boleto es indispensable, ya que incluso las combinaciones sencillas pueden otorgar beneficios económicos secundarios ahora.

Participar en este sorteo de alcance nacional tiene un costo básico de dos dólares por jugada, lo que lo convierte en una opción muy accesible para el público general. Además, los usuarios pueden añadir el Power Play por un dólar adicional para multiplicar sus ganancias en categorías menores o seleccionar la modalidad Double Play para tener una segunda oportunidad de victoria. Para asegurar algún retorno monetario, basta con acertar únicamente la bola roja especial del Powerball, lo que garantiza un premio base de cuatro dólares. Las transmisiones en directo de los sorteos se realizan de forma regular los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este de Estados Unidos. Mantenerse informado mediante reportes oficiales asegura una participación segura, responsable y transparente en cada sorteo semanal.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Lunes, 11 de mayo de 2026 Bolsa Acumulada $57 Millones Opción en Efectivo $25.7 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: KAREN BLEIER / AFP) / KAREN BLEIER

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 11 de mayo de 2026?

El sorteo del Powerball del lunes 11 de mayo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 11 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 11 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 11/05/2026 X-X-X-X-X X X $57.000.000

¿Hubo ganador del bote de $57 millones del Powerball el 11 de mayo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del lunes 11 de mayo cuyo premio mayor es de 57 millones de dólares (con un cash option de $25.7 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 13 de mayo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del lunes 11 de mayo. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 18

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 13

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Texas — 3

Illinois — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0