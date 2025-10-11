El sorteo de Powerball del miércoles 8 de octubre de 2025 no tuvo un ganador del premio mayor, lo que permite que el jackpot siga creciendo para la siguiente jornada. La cifra estimada para el sorteo del miércoles fue de $223 millones, con una opción en efectivo valorada en $104.4 millones. La última vez que alguien ganó el premio gordo fue el 6 de septiembre, cuando dos jugadores se repartieron un gigantesco acumulado de $1.787 mil millones.

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 8 de octubre de 2025 fueron: 8, 10, 44, 48, 54 y la Powerball 14. El multiplicador Power Play para este sorteo fue de 2X. Aunque nadie acertó los seis números para llevarse el premio mayor, se insta a los jugadores a revisar sus boletos, ya que hay nueve categorías de premios, incluyendo el millón de dólares por acertar las cinco bolas blancas.

Dado que nadie acertó los seis números, el jackpot de Powerball para el próximo sorteo asciende a una cifra aún más tentadora. El nuevo premio mayor estimado para el sábado 11 de octubre de 2025 será de $244 millones, con una opción en efectivo de $114.2 millones. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. ET, con la adición de los sorteos de lunes desde 2021.

Para jugar, el costo base de un boleto es de $2, y puedes añadir la opción Power Play por $1 adicional para multiplicar premios secundarios hasta por 5X, o 10X si el premio mayor es menor a $150 millones. Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y la Powerball roja del 1 al 26; solo se necesita acertar la Powerball para ganar el premio mínimo de $4. Los boletos están disponibles en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en puntos de venta autorizados.

La hora límite para comprar boletos de Powerball varía según el estado, finalizando generalmente una o dos horas antes del sorteo; por ejemplo, en Nueva York, el plazo límite es a las 10 p.m. El juego también ofrece una opción de Double Play por $1 adicional, brindando una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones con los mismos números. Visita el sitio web oficial para verificar tu boleto, ya que los números ganadores de las bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden para obtener un premio.

Revisa esta nota para que conozcas el caso del hombre de Missouri que ganó el premio mayor del Powerball y reveló lo que eso le ha llegado a causar. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Resultados del Powerball hoy, sábado 11 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 11 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 11 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del sábado 11 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 11 de octubre de 2025 ascendió a 244 millones de dólares, con un premio en efectivo de $114.2 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, desde un mínimo de $4 por acertar solo la Powerball hasta el codiciado premio mayor. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin el número Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), transmitiéndose en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, multiplica tus premios no acumulativos hasta por 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar y reclamar cualquier premio ganado.

Fanático sostiene un boleto a la expectativa del resultado del Powerball del 11 de octubre 2025, con expectativa por el premio mayor en la lotería más famosa de Estados Unidos. | Crédito: Angela Weiss / AFP

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está disponible en las jurisdicciones que han autorizado este servicio, y la venta a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para asegurar la validez, evita comprar en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con los números de tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Además, no se pueden combinar números de diferentes jugadas en un mismo boleto para ganar un premio.