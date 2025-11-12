El premio mayor de Powerball sigue creciendo con fuerza, alcanzando un estimado de $512 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles 12 de noviembre de 2025, con una opción de pago en efectivo de $239.1 millones. Este jackpot aumentó debido a que nadie acertó la combinación completa en el sorteo del pasado lunes 10 de noviembre, que ofrecía un premio de $490 millones. ¡Es momento de que revises tu boleto, ya que la oportunidad de convertirte en millonario no para de crecer!

Los números ganadores del Powerball sorteados el lunes 10 de noviembre de 2025 fueron: 6, 28, 44, 48, 58, con la Powerball de 23, y el multiplicador Power Play fue 2X. Lamentablemente, no hubo ganadores del premio mayor ni de los premios de segundo nivel de $1 millón de dólares. Los números del Double Play fueron: 26, 39, 43, 47, 66, y la Powerball 19, sin ganadores de los $10 millones.

La buena noticia es que el jackpot del Powerball se ha elevado a $512 millones para el sorteo de este miércoles 12 de noviembre de 2025. Recuerda que cada boleto tiene un costo de $2 y puedes añadir el Power Play por $1 extra para multiplicar los premios menores, o el Double Play por otro $1 para tener una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones.

Aunque la probabilidad de ganar el jackpot es baja, muchos jugadores consiguen premios menores: por ejemplo, acertar un número y el Powerball otorga $4. ¡El sueño de ganar medio billón de dólares está más vivo que nunca!

Resultados del Powerball del miércoles 12 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del miércoles 12 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 12 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 12 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 10 de noviembre de 2025 ascendió a 512 millones de dólares, con un premio en efectivo de $239.1 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.