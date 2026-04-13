El premio mayor de la lotería Powerball ha subido a la emocionante cifra de 45 millones de dólares para este lunes 13 de abril de 2026. Tras el sorteo del sábado pasado sin ganadores del jackpot, la bolsa acumulada ofrece ahora una opción en efectivo de aproximadamente 20.3 millones de dólares libres de impuestos iniciales. Esta nueva oportunidad surge en un momento de gran expectativa para nuestra comunidad, que busca cambiar su destino financiero con un solo boleto. No pierdas la oportunidad de revisar tus números y participar en este ciclo de fortuna que no para de crecer. ¡Prepárate para conocer los resultados en vivo y directo esta misma noche!

La razón por la cual el bote alcanzó los 45 millones hoy es que nadie logró acertar los seis números en el sorteo del pasado 11 de abril. En esa ocasión, las bolas blancas fueron 6, 47, 49, 53 y 60, mientras que el Powerball rojo fue el 6 con un multiplicador Power Play de 2X. Según confirmaron las autoridades de la lotería, tampoco se reportaron ganadores de los premios secundarios de uno o dos millones de dólares. Desde que un afortunado en Delaware se llevó 230.8 millones el 6 de abril, el jackpot se reinició y ha estado acumulándose nuevamente para ti. Esta racha de sorteos desiertos aumenta las probabilidades de que un nuevo millonario surja hoy mismo.

Para participar en el sorteo de este lunes, solo debes adquirir tu boleto por 2 dólares en cualquier punto de venta autorizado en 45 estados del país. El proceso es sencillo: selecciona cinco números entre el 1 y el 69, y un número adicional para el Powerball rojo entre el 1 y el 26. Por un dólar extra, puedes activar la función Power Play, que multiplica tus ganancias en niveles secundarios hasta diez veces su valor original. Recuerda que no es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar o reclamar un premio, lo que abre la puerta a todos los residentes hispanos. Asegura tu jugada antes de la hora de cierre en tu estado para no quedar fuera.

El sorteo oficial se llevará a cabo puntualmente a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT y podrás seguir la transmisión en vivo por los canales locales o la web oficial. Si nadie acierta la combinación ganadora esta noche, el acumulado seguirá escalando posiciones para el próximo sorteo del miércoles 15 de abril. Es fundamental que firmes el reverso de tu boleto con tinta apenas lo compres para proteger tu propiedad legal en caso de resultar favorecido. Mantente atento a nuestra cobertura para verificar si los números de tu suerte coinciden con los resultados oficiales del Powerball hoy. ¡Esta podría ser la noche en la que tu vida de un giro millonario de 45 millones de dólares!

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Lunes 13 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $45 Millones Opción en Efectivo $20.5 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, lunes 13 de abril, en EE.UU. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 13 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del lunes 13 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 13 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 13 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 13/04/2026 X-X-X-X-X X X $45.000.000

¿Hubo ganador del bote de $45 millones del Powerball el 13 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del lunes 13 de abril cuyo premio mayor es de 45 millones de dólares (con un cash option de $20.5 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 15 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del lunes 13 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 13/04/2026 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0