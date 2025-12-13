El sorteo de Powerball del miércoles 10 de diciembre de 2025 concluyó sin acertantes del gran premio, lo que ha elevado el jackpot a una cifra asombrosa de $1000 millones de dólares para el próximo sorteo de este sábado. La combinación ganadora del último sorteo fue: los números blancos 10-16-29-33-69 y la Powerball roja fue el 22, con un multiplicador Power Play de 3X. Este nuevo bote de $1000 millones se consolida como uno de los más grandes jamás ofrecidos en la historia de la lotería de EEUU.

El próximo sorteo, que tiene un valor en efectivo de $429 millones, se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre a las 10:59 p.m. ET. Para participar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26 por $2, aunque la máquina puede elegirlos por ti con la opción Quick Pick.

Si eres el afortunado ganador del jackpot, tienes dos opciones de cobro: una anualidad (30 pagos que aumentan un 5% cada año) o el valor en efectivo (lump sum), significativamente menor pero pagado de inmediato. Las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del sábado 13 de diciembre y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball del sábado 13 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 10 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 13 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 13 de diciembre de 2025 ascendió a 1000 millones de dólares, con un premio en efectivo de $461.3 millones.

¿Cómo se juega al Powerball y cuál es el costo por boleto?

Para jugar al Powerball, debes seleccionar seis números en total: cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base de participación es de solo $2 por boleto. Puedes elegir tus propios números de la suerte o pedir una jugada rápida (Quick Pick) para que la terminal los genere automáticamente.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: todos los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este de EE.UU.). Recuerda verificar la hora límite de compra de boletos en tu jurisdicción, ya que generalmente el corte de ventas ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Qué es Power Play y cuántas formas hay de ganar premios?

Power Play es una opción adicional que cuesta $1 extra por jugada y permite multiplicar los premios secundarios (todos excepto el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del multiplicador sorteado. Existen nueve categorías de premios para ganar, desde el reembolso básico de $4 (acertando solo la Powerball roja) hasta el premio de $1 millón (acertando las cinco bolas blancas). Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado explícitamente la venta electrónica. La compra transfronteriza entre estados o países está prohibida. Respecto a la selección de números, el orden de los cinco números principales no importa para ganar un premio; sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir exactamente con el sorteado.

¿Dónde puedo comprar boletos de Powerball y necesito ser ciudadano de EE.UU.?

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano ni residente de EE.UU. para participar en la lotería o reclamar un premio. Puedes comprar tu boleto en tiendas de conveniencia, gasolineras o supermercados autorizados dentro de las jurisdicciones participantes.