El jackpot de Powerball no para de crecer, ya que ningún jugador logró acertar los seis números ganadores en el sorteo del sábado 11 de octubre de 2025. Los números ganadores de la noche fueron 13, 16, 18, 20 y 27, con el Powerball siendo el 10, y el multiplicador Power Play de 2X. Aunque el premio mayor de $244 millones quedó vacante, varios afortunados se acercaron al gran premio.

El sorteo del 11 de octubre sí dejó importantes ganancias secundarias, destacando cuatro boletos que acertaron las cinco bolas blancas sin el Powerball, llevándose el premio de $1 millón cada uno. Estos boletos millonarios fueron vendidos en los estados de Georgia (dos) e Illinois (dos). Además, miles de jugadores en todo el país ganaron premios menores, demostrando que las probabilidades de ganar cualquier premio en Powerball son de 1 en 24.87.

Dado que el gran premio no fue reclamado, el jackpot de Powerball ha escalado a una cifra estimada de $258 millones para el próximo sorteo. La opción de cobro en efectivo (cash option) para este nuevo acumulado es de $120.8 millones. El próximo sorteo se realizará este lunes 13 de octubre de 2025, a las 10:59 p.m. ET, manteniendo la emoción por las noches de lunes, miércoles y sábado.

Para participar, un boleto de Powerball cuesta solo $2 y permite elegir cinco números principales del 1 al 69, más la Powerball del 1 al 26. Por un dólar adicional, se puede añadir la opción Power Play para multiplicar los premios secundarios, o la opción Double Play para una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones. Recuerda que solo se necesita acertar el número Powerball para ganar el premio mínimo de $4.

Resultados del Powerball hoy, lunes 13 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 13 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 13 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del lunes 13 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 11 de octubre de 2025 ascendió a 258 millones de dólares, con un premio en efectivo de $120.8 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, desde el premio mínimo de $4 (por acertar solo la Powerball) hasta el codiciado premio mayor por acertar los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, multiplica tus premios no acumulativos hasta por 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar y reclamar cualquier premio ganado.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está disponible en las jurisdicciones que han autorizado este servicio, y la venta a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para asegurar la validez, evita comprar en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con los números de tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Además, no se pueden combinar números de diferentes jugadas en un mismo boleto para ganar un premio.