Esta es tu oportunidad de convertirte en multimillonario. El Powerball repartirá este miércoles 14 de enero de 2026 la cifra de 156 millones de dólares como premio mayor, en la lotería más importante de Estados Unidos y que también se puede jugar en Puerto Rico. Por esta razón, aquí te contaré si alguien ganó oficialmente el Powerball de esta mitad de semana, por lo que te dejaré los resultados completos y números ganadores del sorteo .

Resultados del Powerball, miércoles 14 de enero de 2026

Números ganadores: por confirmar

Red Ball: por confirmar

Power Play: por confirmar

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 14 de enero de 2026?

Se actualizará una vez se conozcan los resultados oficiales del miércoles 14 de enero de 2026.

¿Cuándo se conocerá el Jackpot del Powerball este miércoles 14 de enero de 2026?

El sorteo de Powerball de este miércoles 14 de enero de 2026 se realiza en horario nocturno en Estados Unidos (aprox. 22:59 ET), y los números ganadores se publican poco después en la web oficial y en loterías estatales asociadas. A la hora de elaboración de este contenido, los resultados de hoy todavía no se han celebrado ni publicado y, por tanto, no pueden listarse como definitivos.​

Para consultar los números ganadores en cuanto se publiquen, se recomienda:

Revisar directamente el portal oficial de Powerball en su sección de resultados (“Resultados del sorteo” o “Draw Results”).​

Verificar también en la web de la lotería estatal donde se adquirió el boleto (por ejemplo, Virginia Lottery, New Jersey Lottery, etc.).

Bote y premio mayor para hoy 14 de enero de 2026

Tras el sorteo del sábado, el jackpot estimado para el sorteo de hoy miércoles 14 de enero de 2026 se sitúa en aproximadamente 156 millones de dólares, con un valor en efectivo estimado cercano a 70.5 millones de dólares antes de impuestos. Esta cifra corresponde al premio mayor anunciado para el próximo sorteo programado, ya que el bote se ha ido acumulando al no registrarse un ganador de los seis números en el sorteo anterior.​

Jackpot estimado miércoles 14 de enero de 2026: 156 millones de dólares.​

Opción de efectivo estimada: alrededor de 70.5 millones de dólares (antes de impuestos federales y estatales).​

El bote puede ajustarse ligeramente antes del sorteo en función de las ventas de boletos.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Como llegaste a este punto de la nota, te comento que, en total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este sábado 10 de enero es de $124 millones, hay una opción en efectivo de $x millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en el juego?

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

Recomendaciones para jugadores y buenas prácticas

A nivel de experiencia de usuario y juego responsable, es importante tener claros algunos puntos antes y después del sorteo. Esto ayuda a minimizar errores al revisar boletos y a mantener hábitos de juego saludables.​

Guardar el boleto en buen estado y comprobarlo más de una vez, usando tanto la web oficial como la app o terminal de lotería del estado correspondiente.​

Confirmar siempre el resultado directamente en fuentes oficiales y no fiarse únicamente de redes sociales o capturas de pantalla.​

Recordar que los premios están sujetos a impuestos federales y, en la mayoría de estados, también a impuestos estatales, por lo que el importe neto será inferior al anunciado.

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.