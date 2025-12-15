El sorteo de Powerball del sábado 13 de diciembre de 2025 se realizó por un premio estimado de $1000 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de $457.7 millones. Lamentablemente para quienes esperaban el premio gordo, nadie acertó la combinación completa, lo que ha catapultado el jackpot a la estratosférica cifra de $1.100 millones para el sorteo de este lunes.

Los números ganadores del sorteo del 13 de diciembre fueron: las bolas blancas 1, 28, 31, 57, 58, y la Powerball roja fue el 16, con un multiplicador Power Play de 2X. Aunque el bote se mantuvo, sí hubo grandes ganadores secundarios: dos afortunados en Carolina del Norte y Pensilvania se llevaron $2 millones por acertar las cinco bolas más el Power Play, y hubo ganadores de $1 millón en California, Michigan, Nueva Jersey y Virginia.

El nuevo premio de $1.100 millones, con un valor en efectivo de $503.4 millones, se convierte en el quinto más grande en la historia de la lotería estadounidense. El próximo sorteo se realizará este lunes 15 de diciembre a las 10:59 p.m. ET.

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Resultados del Powerball del lunes 15 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 15 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 15 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 15 de diciembre de 2025 ascendió a 1100 millones de dólares, con un premio en efectivo de $503.4 millones.

¿Cómo se juega al Powerball y cuál es el costo por boleto?

Para jugar al Powerball, debes seleccionar seis números en total: cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base de participación es de solo $2 por boleto. Puedes elegir tus propios números de la suerte o pedir una jugada rápida (Quick Pick) para que la terminal los genere automáticamente.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: todos los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este de EE.UU.). Recuerda verificar la hora límite de compra de boletos en tu jurisdicción, ya que generalmente el corte de ventas ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Qué es Power Play y cuántas formas hay de ganar premios?

Power Play es una opción adicional que cuesta $1 extra por jugada y permite multiplicar los premios secundarios (todos excepto el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del multiplicador sorteado. Existen nueve categorías de premios para ganar, desde el reembolso básico de $4 (acertando solo la Powerball roja) hasta el premio de $1 millón (acertando las cinco bolas blancas). Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Giorgio VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado explícitamente la venta electrónica. La compra transfronteriza entre estados o países está prohibida. Respecto a la selección de números, el orden de los cinco números principales no importa para ganar un premio; sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir exactamente con el sorteado.

¿Dónde puedo comprar boletos de Powerball y necesito ser ciudadano de EE.UU.?

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano ni residente de EE.UU. para participar en la lotería o reclamar un premio. Puedes comprar tu boleto en tiendas de conveniencia, gasolineras o supermercados autorizados dentro de las jurisdicciones participantes.