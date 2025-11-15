El premio mayor de la lotería Powerball ha escalado a unos impresionantes $546 millones de dólares para el próximo sorteo de este sábado 15 de noviembre de 2025, con una opción de pago en efectivo estimada en $256.4 millones. Este monto récord creció debido a que nadie acertó la combinación ganadora del sorteo anterior. Los números ganadores sorteados el miércoles 12 de noviembre fueron: 29, 39, 43, 51, 65 y la Powerball 23, con un multiplicador Powerplay de 2X, según el sitio oficial.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este), y el plazo límite para comprar tu boleto varía por estado, cerrando generalmente una hora antes del sorteo. Participar es sencillo: cada boleto cuesta solo $2, y los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para la Powerball roja. Puedes aumentar tus ganancias en premios menores agregando la opción Power Play por un dólar adicional.

Puedes adquirir tus boletos en persona en más de 45 estados, así como en Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., en lugares como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados. El juego ofrece premios que van desde los $4 por acertar solo la Powerball, hasta el premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas (excepto en California). El jackpot se gana al acertar las seis bolas.

Asegúrate de comprar tu boleto antes de la hora de cierre local. ¡No pierdas la oportunidad de ganar este gigantesco premio de $546 millones de dólares! En el sorteo de hoy, tienes una nueva oportunidad de convertirte en el próximo millonario, recordando que el jackpot fue ganado por última vez en septiembre por jugadores de Misuri y Texas, quienes se llevaron el segundo premio más grande de la historia.

Powerball HOY 15/11/2025: sigue aquí los números ganadores y resultados en vivo del sorteo que reparte un premio acumulado de $546 millones en EE. UU. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball del sábado 15 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 15 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 15 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 15 de noviembre de 2025 ascendió a 546 millones de dólares, con un premio en efectivo de $255.0 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Resultados EN VIVO del Powerball HOY 15/11/2025, con el jackpot de $546 millones y los números ganadores. (Foto: AFP)

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.