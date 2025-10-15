El codiciado jackpot de Powerball sigue acumulándose tras no registrarse ganadores que acertaran los seis números en el sorteo del pasado lunes 13 de octubre de 2025. El bote se estimaba en $258 millones con una opción en efectivo de $120.8 millones. A pesar de que nadie ganó el premio mayor, ni tampoco hubo boletos que acertaran las cinco bolas blancas para el premio de $1 millón, la emoción se mantiene para el próximo sorteo de mitad de semana.

Los números ganadores del sorteo del lunes 13 de octubre fueron: 13, 14, 32, 52, 64, y la Powerball fue 12, con un multiplicador Power Play de 2X. Los jugadores pueden revisar el chart completo de premios en la página oficial, donde se detalla que el premio más bajo que se puede ganar es de $4, y para ello solo es necesario acertar la Powerball roja. Es importante recordar que acertar solo dos números blancos no garantiza un premio.

Debido a que el premio mayor no tuvo dueño, el jackpot de Powerball para el próximo sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025 se eleva a la impresionante cifra de $273 millones, con una opción de pago en efectivo de $120.8 millones. El último gran premio fue ganado el 6 de septiembre, cuando dos afortunados en Missouri y Texas compartieron un histórico bote de $1.787 mil millones.

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre, como es habitual, a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Un boleto base tiene un costo de solo $2 y por un dólar adicional puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios secundarios o el Double Play para una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones. Para jugar, simplemente elige cinco números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26, con una probabilidad de 1 en 292.2 millones de llevarte el premio gordo.

Resultados del Powerball hoy, miércoles 15 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del miércoles 15 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del miércoles 15 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025 ascendió a 273 millones de dólares, con un premio en efectivo de $127.8 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios disponibles?

Para participar en Powerball, debes seleccionar cinco números principales (bolas blancas) en el rango del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, desde el premio mínimo de $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin el número Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio en la lotería son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, multiplica tus premios no acumulativos hasta por 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar o reclamar cualquier premio ganado.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está disponible en las jurisdicciones que han autorizado este servicio. La venta a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para asegurar la validez, evita comprar en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Además, recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para ganar un premio.