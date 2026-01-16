Con un premio mayor estimado en 179 millones de dólares y una opción en efectivo cercana a los 81.5 millones, el sorteo de Powerball de este sábado 17 de enero de 2026 se ubica entre las citas más atractivas del calendario de loterías en Estados Unidos. La extracción de los números ganadores está programada para las 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) y se llevará a cabo en el estudio oficial de la Lotería de Florida, en Tallahassee, donde será seguida en tiempo real por millones de personas. Después de varias semanas sin un ganador del premio mayor, el acumulado ha incrementado el interés del público y ha reforzado la esperanza de quienes ven en este sorteo una oportunidad excepcional para cambiar su vida de manera radical.

Resultados y números ganadores del Powerball hoy, 17 de enero 2026

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 17/01/2026 x-x-x-x-x x x $179.000.000

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Powerball hoy?

Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) este miércoles 14 de enero de 2026.​

Lugar: estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida.

Transmisión: el sorteo se emite en vivo a través de estaciones de TV locales asociadas y en la web oficial de Powerball, donde también se pueden ver los videos de los sorteos.​

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior?

En el último sorteo del Powerball realizado el miércoles 14 de enero de 2026, los números ganadores fueron 6, 24, 39, 43 y 51, con Powerball 2 y Power Play 2x, correspondientes a un premio mayor estimado de 156 millones de dólares. Nuevamente no hubo ningún acertante del premio mayor, por lo que el jackpot se incrementó hasta unos 179 millones de dólares estimados para este nuevo sorteo.

¿Cómo se reparten los premios del Powerball?

Powerball ofrece 9 categorías de premios, desde el bote para quienes aciertan las cinco bolas blancas más la Powerball roja, hasta premios menores por acertar solo la Powerball.​El bote puede cobrarse como anualidad en 30 pagos escalonados durante 29 años o como pago único en efectivo, con ambas opciones sujetas a impuestos según la legislación aplicable.​

Tabla de reglas y premios de Powerball

Coincidencias (bolas blancas + Powerball roja) Premio aproximado* ¿Aplica Power Play? Probabilidades aprox. Notas principales 5 + Powerball Jackpot (1.500 millones estimados para el 20/12) No 1 en 292,2 millones Se puede elegir anualidad (30 pagos en 29 años) o pago único en efectivo. 5 + sin Powerball 1 millón de dólares Sí (sube a 2 millones con Power Play) 1 en 11,7 millones aprox. Segundo premio fijo, muy alto. 4 + Powerball 50.000 dólares Sí (hasta 500.000 con Power Play) Muy baja probabilidad (miles a uno) Tercer nivel de premio. 4 + sin Powerball 100 dólares Sí (hasta 1.000 con Power Play) Probabilidades medias/bajas Premio de nivel medio. 3 + Powerball 100 dólares Sí (hasta 1.000 con Power Play) Probabilidades medias Combinación frecuente entre los premios no mayores. 3 + sin Powerball 7 dólares Sí (hasta 70 con Power Play) Probabilidades relativamente mejores Premio pequeño. 2 + Powerball 7 dólares Sí (hasta 70 con Power Play) Probabilidades relativamente mejores No se necesita acertar muchas bolas blancas. 1 + Powerball 4 dólares Sí (hasta 40 con Power Play) Probabilidades altas dentro del juego Uno de los premios más comunes. Solo Powerball 4 dólares Sí (hasta 40 con Power Play) Probabilidades altas dentro del juego Basta con acertar la Powerball roja.

*Los importes son los montos estándar anunciados; pueden variar según reglas estatales y antes de impuestos.​

¿Cuánto cuesta el ticket de Powerball?

Cada jugada básica de Powerball cuesta 2 dólares en la mayoría de las jurisdicciones participantes de Estados Unidos.​En estados como Idaho y Montana, Powerball se vende combinado obligatoriamente con la opción Power Play por un precio mínimo de 3 dólares por jugada.

¿Qué días se realiza el sorteo del Powerball en USA?

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados por la noche.​En todos esos días, la hora programada del sorteo es 10:59 p.m. ET, con cierre de venta de boletos aproximadamente entre una y dos horas antes, según cada estado.