El premio mayor de la lotería Powerball continúa creciendo, y para el sorteo de este lunes 17 de noviembre de 2025, ha escalado a la impresionante cifra de $570 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de $266.9 millones. Este incremento se debe a que nadie acertó la combinación completa en el sorteo del sábado 15 de noviembre. Los números ganadores de ese sorteo fueron: 6, 7, 12, 47, 53, con la Powerball 21, y un multiplicador Power Play de 4X.

Aunque el jackpot quedó vacante, varios jugadores sí se llevaron premios millonarios en el sorteo pasado. Dos boletos vendidos en California y uno en Arizona acertaron las cinco bolas blancas para ganar $1 millón de dólares cada uno. Además, un afortunado boleto comprado en Puerto Rico no solo acertó las cinco bolas blancas, sino que también activó el Power Play, duplicando su premio a $2 millones de dólares. Estos premios demuestran que aún sin el pozo mayor, hay grandes oportunidades de ganar.

Para el sorteo de esta noche, el bote de $570 millones está disponible, y los jugadores pueden adquirir sus boletos por solo $2, con la opción de añadir el Power Play por $1 adicional para multiplicar premios menores. Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, aproximadamente a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). El premio mínimo que puedes ganar es de $4, que se obtiene simplemente al acertar la Powerball roja.

Te invitamos a revisar los resultados EN VIVO del sorteo de hoy, 17 de noviembre, para saber si finalmente alguien ganó el Powerball y se convierte en el nuevo millonario de Estados Unidos. La combinación de números es la única forma de reclamar el jackpot, pero recuerda que hay nueve formas de ganar en total.

Los premios del Powerball deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

Resultados del Powerball del lunes 17 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 17 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 17 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 17 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 17 de noviembre de 2025 ascendió a 570 millones de dólares, con un premio en efectivo de $266.9 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Los premios de Powerball no reclamados son conservados por la jurisdicción de la lotería. (Foto: Karen Bleier / AFP vía Getty Images) / ANGELA WEISS

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.