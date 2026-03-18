¿Te imaginas despertar mañana con 101 millones de dólares en tu cuenta bancaria? Tras el sorteo del lunes 16 de marzo, donde nadie logró acertar los seis números mágicos, el jackpot de Powerball ha subido oficialmente a una cifra de tres dígitos. Este miércoles 18 de marzo de 2026, miles de latinos en Estados Unidos tienen una nueva oportunidad para probar su suerte y cambiar su destino para siempre. La expectativa es máxima en ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles, donde la fiebre por la lotería sigue creciendo. No dejes pasar este sorteo histórico que promete premiar a lo grande en todo el país.

Para entender por qué el premio llegó a los $101 millones, debemos repasar los resultados del pasado lunes 16 de marzo. Los números ganadores fueron el 7, 10, 20, 47 y 52, con el Powerball 20 y un multiplicador Power Play de 2x. Aunque el premio mayor quedó vacante, la suerte tocó la puerta de varios jugadores en Carolina del Norte, Nueva York y Oregón. Un afortunado en tierras norcarolinas se llevó $2 millones, mientras que otros dos ganaron un millón de dólares cada uno. Estas victorias demuestran que, aunque el jackpot sea difícil, los premios secundarios están muy presentes.

Si quieres participar en el sorteo de este miércoles, recuerda que tienes hasta las 9:45 p. m. para comprar tus boletos en la mayoría de los estados. Cada ticket cuesta solamente $2 dólares, pero puedes activar la opción Power Play por un dólar adicional para multiplicar tus ganancias no relacionadas con el jackpot. Es muy sencillo: elige cinco números del 1 al 69 y un número adicional para el Powerball del 1 al 26. También puedes optar por el “Quick Pick” para que la máquina elija los números al azar por ti. Participa en cualquiera de los 45 estados autorizados, además de Puerto Rico.

El sorteo oficial se transmitirá en directo a las 10:59 p. m. ET desde los estudios de la Lotería de Florida en Tallahassee. Puedes seguir los números ganadores en vivo a través del sitio web oficial Powerball.com o en estaciones de televisión locales en español. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, el entusiasmo de la comunidad hispana nunca decae. Muchos jugadores ya están planeando qué hacer con los millones, desde comprar la casa de sus sueños hasta ayudar a sus familiares. Mantén tu boleto a mano y prepárate para revisar los resultados al instante.

En caso de resultar ganador de los $101 millones, deberás elegir entre el pago anual durante 29 años o un pago único en efectivo. La opción en efectivo (lump sum) representa una cantidad inmediata que sigue siendo suficiente para asegurar el futuro de varias generaciones de tu familia. Recuerda siempre jugar con responsabilidad y verificar tus números en los canales oficiales para evitar cualquier tipo de confusión o estafa. Si sientes que tienes un problema con el juego, no dudes en llamar al 1-800-GAMBLER para obtener ayuda gratuita y profesional. ¡Mucha suerte a todos los participantes en este emocionante sorteo!

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: KENA BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 18 de marzo de 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 18 de marzo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 18 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 18 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 18/03/2026 X-X-X-X-X X X $101.000.000

¿Hubo ganador del bote de $101 millones del Powerball el 18 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del miércoles 18 de marzo cuyo premio mayor es de 101 millones de dólares (con un cash option de $46.0 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 21 de marzo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del miércoles 18. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: KAREN BLEIER / AFP) / KAREN BLEIER

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0