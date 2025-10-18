El codiciado jackpot del Powerball continúa creciendo, después de que ningún jugador lograra acertar los seis números ganadores en el último sorteo celebrado el miércoles 15 de octubre de 2025. Los números ganadores de la noche fueron 10, 13, 28, 34, 47 y la Powerball fue 15, con la opción Power Play en 3X. Como resultado de que nadie se llevó el premio mayor, el bote se dispara hasta unos impresionantes $295 millones para el próximo sorteo del sábado 18 de octubre, con una opción en efectivo estimada en $138.1 millones.

A pesar de que el jackpot de $273 millones quedó vacante, miles de jugadores en todo el país sí se llevaron premios menores. El sorteo dejó dos afortunados ganadores del premio de $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball; estos boletos fueron vendidos en Florida y Kentucky. Además, miles de ganadores en estados como Ohio se repartieron premios secundarios que iban desde los $4 por acertar solo la Powerball, hasta premios de $300 por combinaciones más altas.

El próximo sorteo del Powerball se realizará este sábado 18 de octubre a las 10:59 p.m. ET, y se llevará a cabo como de costumbre en vivo desde Florida. Los jugadores que quieran participar deben recordar que el costo de un boleto base es de $2, con la opción de añadir Power Play por $1 extra para multiplicar los premios secundarios o Double Play por otro dó1ar para una segunda oportunidad de ganar $10 millones.

Las probabilidades de acertar la combinación completa y llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, mientras que las de ganar el premio secundario de $1 millón son de 1 en 11.6 millones. Para el sorteo de Double Play, cuyos números fueron 5, 20, 27, 44, 51 y Powerball 21, tampoco hubo ganadores del premio principal de $10 millones ni del premio de $500,000. ¡Aún estás a tiempo de comprar tu boleto para el sorteo del sábado!

Revisa esta nota para que conozcas cuál es el gran premio estimado del Powerball para el sorteo de este sábado 18 de octubre. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Resultados del Powerball hoy, sábado 18 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 18 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 18 de sábado de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del sábado 18 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 18 de octubre de 2025 ascendió a 295 millones de dólares, con un premio en efectivo de $138.1 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios disponibles?

Para participar en Powerball, debes seleccionar cinco números principales (bolas blancas) en el rango del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, desde el mínimo de $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio en la lotería son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, multiplica tus premios no acumulativos por un factor de hasta 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar o reclamar cualquier premio ganado.

El momento en que varias personas hacen cola en un establecimiento de Estados Unidos para comprar boletos de Powerball. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está disponible en las jurisdicciones que han autorizado este servicio. La venta a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para asegurar la validez, evita comprar en sitios web no autorizados o fuera de la jurisdicción permitida.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta la obtención del premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Además, recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para ganar un premio.