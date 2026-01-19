El Powerball siempre genera expectativa en muchas personas de Estados Unidos. No por nada es uno de los juegos de lotería más importantes de ese país. Hoy, lunes 19 de enero de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo y sobre eso no se deja de hablar. Para que conozcas los resultados en vivo, los números ganadores y si el premio mayor estimado (de $193 millones) finalmente tuvo un ganador, lee esta nota por completo.

Los números ganadores del sorteo anterior

En el sorteo del sábado 17 de enero de 2026, las bolas blancas fueron 5, 8, 27, 49, 57, el Powerball fue 14 y el Power Play 4X. Aquella vez no hubo ningún acertante del premio mayor, por lo que el jackpot se incrementó hasta un monto estimado de 193 millones de dólares para el sorteo de este lunes 19 de enero de 2026.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Powerball hoy, lunes 19 de enero?

Hora del sorteo: 10:59 pm ET, 9:59 pm CT, 8:59 pm MT y 7:59 pm PT

Lugar del sorteo: el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee.

Dónde ver el sorteo: se podrá ver en vivo desde el sitio web oficial del Powerball. A su vez, te recalco que es posible visitar el canal de YouTube del juego de lotería para mirar más clips de programas de sorteo.

Ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 19 de enero es de $193 millones, hay una opción en efectivo de $87.9 millones. ¡Ojo con eso!

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Cuáles son los resultados del Powerball de este lunes 19 de enero?

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 19 de enero de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 19 de enero de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Powerball tras el sorteo del lunes 19 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta un boleto del Powerball?

Cada ticket del Powerball cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick.